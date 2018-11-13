В прошлом сезоне «Барселона» потратила на зарплаты 487 миллионов. Это почти на 100 миллионов больше, чем «Реал»

Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble обнародовала информацию о зарплатах футболистов в топ-клубах Европы.

Лидер по сумме выплаченных зарплат и бонусов – «Барселона». В сезоне-2017/18 каталонцы потратили 487 миллионов евро. Это на 147 миллионов (43%) больше, чем в сезоне-2016/17. В сумме зарплаты в «Барселоне» выросли на 89 миллионов, бонусы – на 44 миллиона.

Каталонский клуб потратил на зарплаты игроков 70% от своих доходов (годом ранее было 52%). За последние четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличилась более чем в два раза.

Топ-15 клубов с самыми высокими зарплатами

1. «Барселона» – 487 миллионов евро

2. «Реал» – 395

3. «Манчестер Юнайтед» – 337

4. «Манчестер Сити» – 296

5. «ПСЖ» – 272

6. «Бавария» – 265

7. «Ювентус» – 259

8. «Челси» – 256

9. «Ливерпуль» – 241

10. «Арсенал» – 232

11. «Боруссия» (Дортмунд) – 187

12. «Атлетико» – 178

13. «Интер» – 156

14. «Тоттенхэм» – 148

15. «Лестер» – 131.