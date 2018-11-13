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    В прошлом сезоне «Барселона» потратила на зарплаты 487 миллионов. Это почти на 100 миллионов больше, чем «Реал»

    Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble обнародовала информацию о зарплатах футболистов в топ-клубах Европы.

    Лидер по сумме выплаченных зарплат и бонусов – «Барселона». В сезоне-2017/18 каталонцы потратили 487 миллионов евро. Это на 147 миллионов (43%) больше, чем в сезоне-2016/17. В сумме зарплаты в «Барселоне» выросли на 89 миллионов, бонусы – на 44 миллиона.

    Каталонский клуб потратил на зарплаты игроков 70% от своих доходов (годом ранее было 52%). За последние четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличилась более чем в два раза.

    Топ-15 клубов с самыми высокими зарплатами

    1. «Барселона» – 487 миллионов евро

    2. «Реал» – 395

    3. «Манчестер Юнайтед» – 337

    4. «Манчестер Сити» – 296

    5. «ПСЖ» – 272

    6. «Бавария» – 265

    7. «Ювентус» – 259

    8. «Челси» – 256

    9. «Ливерпуль» – 241

    10. «Арсенал» – 232

    11. «Боруссия» (Дортмунд) – 187

    12. «Атлетико» – 178

    13. «Интер» – 156

    14. «Тоттенхэм» – 148

    15. «Лестер» – 131.

    Источник: Swiss Ramble

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    13.11.2018 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 ноября 2018, 16:30

      Копейки

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 ноября 2018, 18:38

      У них что средняя зарплата 15 млн евро? Туфтой отдаёт.

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      Рейтинг: +223

      Cupota 13 ноября 2018, 18:21

      Зарплата в Лестере больше стоимости всего Зенита.

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