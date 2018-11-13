В прошлом сезоне «Барселона» потратила на зарплаты 487 миллионов. Это почти на 100 миллионов больше, чем «Реал»

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Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble обнародовала информацию о зарплатах футболистов в топ-клубах Европы.
Лидер по сумме выплаченных зарплат и бонусов – «Барселона». В сезоне-2017/18 каталонцы потратили 487 миллионов евро. Это на 147 миллионов (43%) больше, чем в сезоне-2016/17. В сумме зарплаты в «Барселоне» выросли на 89 миллионов, бонусы – на 44 миллиона.
Каталонский клуб потратил на зарплаты игроков 70% от своих доходов (годом ранее было 52%). За последние четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличилась более чем в два раза.
Топ-15 клубов с самыми высокими зарплатами
1. «Барселона» – 487 миллионов евро
2. «Реал» – 395
3. «Манчестер Юнайтед» – 337
4. «Манчестер Сити» – 296
5. «ПСЖ» – 272
6. «Бавария» – 265
7. «Ювентус» – 259
8. «Челси» – 256
9. «Ливерпуль» – 241
10. «Арсенал» – 232
11. «Боруссия» (Дортмунд) – 187
12. «Атлетико» – 178
13. «Интер» – 156
14. «Тоттенхэм» – 148
15. «Лестер» – 131.