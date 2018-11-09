Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия подарил шапку и перчатки юному болельщику на матче с «Рейнджерс»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3) подарил юному болельщику команды часть своей аммуниции.

    Когда футболист находился в разминочной зоне, к нему с трибуны обратился маленький поклонник красно-белых. Сначала он попросил у защитника футболку, но тот ответил, что уже пообещал поменяться ею с одним из игроков шотландской команды. Тогда фанат попросил шапку. Джикия не раздумывая снял шапку и бросил ее на трибуну. То же самое он сделал и со своими перчатками.

    Во встрече с «Рейнджерс» Джикия так и не вышел на поле, проведя весь матч в запасе.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Георгия Джикии

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2018 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 18:51

      Прикольно, но соглашусь с ниже отписавшимся.
      Лучше бы на поле вышел, хотя это зависело не от него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:22

      Лучшеб на поле вышел. Без тебя оборона - проходной двор.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 