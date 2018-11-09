Джикия подарил шапку и перчатки юному болельщику на матче с «Рейнджерс»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3) подарил юному болельщику команды часть своей аммуниции.

Когда футболист находился в разминочной зоне, к нему с трибуны обратился маленький поклонник красно-белых. Сначала он попросил у защитника футболку, но тот ответил, что уже пообещал поменяться ею с одним из игроков шотландской команды. Тогда фанат попросил шапку. Джикия не раздумывая снял шапку и бросил ее на трибуну. То же самое он сделал и со своими перчатками.

Во встрече с «Рейнджерс» Джикия так и не вышел на поле, проведя весь матч в запасе.