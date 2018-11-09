Селюк: «Поздравляю «Спартак» с победой над «Рейнджерс». В это сумбурное для клуба время она очень важна»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил «Спартак» с победой над «Рейнджерс» (4:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Московская команда выиграла со счетом 4:3, трижды уступая по ходу встречи.

«Поздравляю «Спартак» и его болельщиков с победой над «Рейнджерс». В это сумбурное время для клуба она очень важна», – написал Селюк в твиттере.

«Спартак» набрал пять очков и вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от «Вильярреала» на одно очко. В оставшихся двух турах группового раунда красно-белые сыграют на своем поле с венским «Рапидом» и встретятся с испанской командой в гостях.