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    Селюк: «Поздравляю «Спартак» с победой над «Рейнджерс». В это сумбурное для клуба время она очень важна»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил «Спартак» с победой над «Рейнджерс» (4:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

    Московская команда выиграла со счетом 4:3, трижды уступая по ходу встречи.

    «Поздравляю «Спартак» и его болельщиков с победой над «Рейнджерс». В это сумбурное время для клуба она очень важна», – написал Селюк в твиттере.

    «Спартак» набрал пять очков и вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от «Вильярреала» на одно очко. В оставшихся двух турах группового раунда красно-белые сыграют на своем поле с венским «Рапидом» и встретятся с испанской командой в гостях.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    09.11.2018 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +60

      Вар Яг 9 ноября 2018, 22:24

      Судья КОЗЁЛ!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:31

      Сейчас скорей время не сумбурное а смутное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      mig28 9 ноября 2018, 13:47

      Не больщик Спартака, но матч действительно был огонь!!! Мои поздравления с победой!)

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 12:54

      Удивил Дима.А когда у нас не сумбурные времена были ?Почти всегда, за исключением последних 2-х лет.Там хоть что то упорядочное появилось, но новые, старые руководители клуба решили нас снова мордой в дерьмо окунуть.Не стоило отвыкать.Привыкать снова трудно.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 ноября 2018, 12:46

      да у нас последние 16 лет сумбурные

      3
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