Миддлтон: «Рейнджерс» заслужил три очка в матче со «Спартаком», но не хватило концентрации»

Нападающий «Рейнджерс» Гленн Миддлтон отметил стадион и поддержку болельщиков в матче в Москве на стадионе «Открытие Арена» против «Спартака».

«Мы крайне разочарованы результатом сегодняшнего матча. Мы заслуживали три очка, но не получилось, возможно, не хватило концентрации в обороне, каких-то командных действий. Сложно объяснить поражение, но нам нужно продолжать бороться в Лиге Европы и шаг за шагом прикладывать все усилия, чтобы выйти из группы.

Великолепный стадион, знаю, что здесь проходили матчи мирового футбольного первенства. В тоже время у «Спартака» замечательные фанаты, учитывая сегодняшний антураж и атмосферу с уверенностью можно сказать, что получился настоящий футбольный праздник», – сказал Миддлтон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

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