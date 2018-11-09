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    Миддлтон: «Рейнджерс» заслужил три очка в матче со «Спартаком», но не хватило концентрации»

    Нападающий «Рейнджерс» Гленн Миддлтон отметил стадион и поддержку болельщиков в матче в Москве на стадионе «Открытие Арена» против «Спартака».

    «Мы крайне разочарованы результатом сегодняшнего матча. Мы заслуживали три очка, но не получилось, возможно, не хватило концентрации в обороне, каких-то командных действий. Сложно объяснить поражение, но нам нужно продолжать бороться в Лиге Европы и шаг за шагом прикладывать все усилия, чтобы выйти из группы.

    Великолепный стадион, знаю, что здесь проходили матчи мирового футбольного первенства. В тоже время у «Спартака» замечательные фанаты, учитывая сегодняшний антураж и атмосферу с уверенностью можно сказать, что получился настоящий футбольный праздник», – сказал Миддлтон.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: ТАСС

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    09.11.2018 07:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 9 ноября 2018, 11:48

      вы радуйтесь что еще пару пенальти не дали

      0
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      Рейтинг: +1738

      GermanVo 9 ноября 2018, 11:20

      Ну на три очка вы точно не наиграли, максимум на одно и то в мечтах. А праздник действительно состоялся. Жалко, что на такое зрелище пришла только половина болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 ноября 2018, 11:02

      контрацепции не хватило

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 ноября 2018, 08:54

      С такой дырявой защитой 4 пропущенных мяча - удача.

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