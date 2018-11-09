Червиченко: «Спартак» оказался более удачлив в дворовом футболе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча красно-белых с «Рейнджерс» (4:3). Московская команда одержала победу, трижды уступая по ходу встречи.

«Лучший ли это «Спартак», который я видел в этом сезоне? Вы сейчас пошутили? Да ну что вы. В этом дворовом футболе «Спартак» просто оказался более удачливым. А на самом деле — игра просто ужасающая, особенно в обороне. Три мяча получить в первом тайме — это уже за гранью.

«Спартак» начал много забивать? То, что сегодня влетело четыре мяча, а из них два абсолютно дурных, это еще не значит, что начали много забивать. По делу-то забито два всего. Остальные два — автогол и рикошет. Просто сегодня удача была на стороне «Спартака».

Может ли эта волевая победа стать переломной? Я бы не сказал, что она волевая. Волевую победу вырывают на жилах, а здесь больше на удачу. Так же на удачу мяч на 93-й минуте попал в штангу. Это подарок. Просто сегодня повезло, и слава Богу, что повезло», — сказал Червиченко.

«Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются