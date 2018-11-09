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    Червиченко: «Спартак» оказался более удачлив в дворовом футболе»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча красно-белых с «Рейнджерс» (4:3). Московская команда одержала победу, трижды уступая по ходу встречи.

    «Лучший ли это «Спартак», который я видел в этом сезоне? Вы сейчас пошутили? Да ну что вы. В этом дворовом футболе «Спартак» просто оказался более удачливым. А на самом деле — игра просто ужасающая, особенно в обороне. Три мяча получить в первом тайме — это уже за гранью.

    «Спартак» начал много забивать? То, что сегодня влетело четыре мяча, а из них два абсолютно дурных, это еще не значит, что начали много забивать. По делу-то забито два всего. Остальные два — автогол и рикошет. Просто сегодня удача была на стороне «Спартака».

    Может ли эта волевая победа стать переломной? Я бы не сказал, что она волевая. Волевую победу вырывают на жилах, а здесь больше на удачу. Так же на удачу мяч на 93-й минуте попал в штангу. Это подарок. Просто сегодня повезло, и слава Богу, что повезло», — сказал Червиченко.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Sport24

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    09.11.2018 01:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 9 ноября 2018, 18:55

      Если бы Спартак проиграл 3-4, Червиченко сказал бы о том, что в этом дворовом футболе «Спартак» просто оказался более неудачлив? Нет - он бы заявил о превосходстве «Рейнджерс»...
      Надо уважать свою команду. Спартак выиграл и подлых поступков не делал в отличие от суперзвезд - гавнюков Рамоса, Стерлингаа

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:21

      В бочку меда всегда бросит ложку дегтя. Причем делает это с превеликим удовольствием.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 ноября 2018, 10:35

      по-моему дворовый футбол в большинстве случаев гораздо интереснее и смотрибельнее чем просифиональный футбол

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 09:56

      тебя как бывшего презика не Е ..Т уройся в навоз уж насовсем

      1
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 9 ноября 2018, 09:33

      Идиот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 9 ноября 2018, 09:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Убогое позорище

      -4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 ноября 2018, 09:07

      Знатный матч получился, нашим реально просто повезло забить на один гол больше)

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 ноября 2018, 08:27

      Как играли Шаляй - Валяй так и играют. Ни фига не изменилось... Повезло больше чем Глазго

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 9 ноября 2018, 07:26

      ну зачем ты так чувачек?.......вот за такие матчи и любят футбол!!!

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 9 ноября 2018, 07:09

      если человек идиот - то это на долго!

      3
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