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    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бордо», Заболотный забил гол

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Бордо» – 1:1.

    На гол Франсуа Камано в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Антона Заболотного во второй половине встречи.

    Французская команда набрала первое очко и занимает последнее место в группе С. «Зенит», на счету которого восемь баллов, возглавляет квартет.

    Лига Европы. Группа С. 4-й тур

    Бордо (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 35 (с пенальти); 1:1 – Заболотный, 72.

    Бордо: Костиль, Корнелиус (Бриан, 46), Калу, Камано (Карамо, 67), Санкаре, Йованович, Плашил (Де Превиль, 84), Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

    Зенит: Лунев, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Нету, Набиуллин, Ерохин (Кузяев, 65), Мевля, Заболотный, Маммана.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2018 00:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:15

      Заболотный начинает оправдывать надежды поклонников Зенита. Мощный ,напористый ,заточенный на гол.

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 9 ноября 2018, 08:11

      Вот и "гений" начал забивать победные голы, а по игре ничья - справедливый результат.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 08:03

      Зенит и при лучшей свой игре тяжело всегда играл в гостевых матча в еврокубках. Материал которым располагает Семак, на быструю искромётную игру не способен. Отсюда такие унылые и не выразительные матчи, а о классе вообще говорить не приходится. Перед игрой с ЦСКА дали отдохнуть лидерам и креативным игрокам команды. Теперь определиться с составом и тактикой на игру с армейцами.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 ноября 2018, 07:37

      Очко в гостях не плохо!.....с Бордо можно было брать 3 очка...удачи Зениту)

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 ноября 2018, 06:47

      команда на первом месте что еще надо

      0
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 9 ноября 2018, 06:40

      Объясните дриуси что ворота ниже расположены, постоянно выше лупит

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 9 ноября 2018, 06:23

      А у Семака то голова на месте , первое место во всех турнирах, а враги хотели бы чтобы мы первым номером все матчи играли, тогда они будут визжать от восторга когда мы на контратаках пускать будем и не будет результата

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 ноября 2018, 05:33

      Всё норм.Зенит при всех своих проблемах идёт первым и в чемпе и в лиге.Семаку нужно время чтобы сделать команду.Ещё в своё время Палыч Сёмин говорил что для правильного построения команды нужно не меньше чем два года.У Зенита этого времени просто нет.Поэтому и игра пока что не совсем выразительна.Главное что есть результат,а всё остальное придёт со временем...

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 01:56

      Вышел Кузя и почти сразу гол. Да еще какой! Очень красивый. Вопрос Почему другие не играют как Кузя? Откуда столько барахла набралось? Зачем Ригони и Джорджича в аренду сдали и держат Мака с Эрнани. Ладно, Мак еще куда ни шло, но Эрнани - полное убожество! Набепуллин вообще ноль, ни подать, ни отобрать!

      6
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 9 ноября 2018, 01:26

      Пока везет, а значит идем дальше!!!

      3
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