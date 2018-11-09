Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бордо», Заболотный забил гол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Бордо» – 1:1.

На гол Франсуа Камано в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Антона Заболотного во второй половине встречи.

Французская команда набрала первое очко и занимает последнее место в группе С. «Зенит», на счету которого восемь баллов, возглавляет квартет.

Лига Европы. Группа С. 4-й тур

Бордо (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 35 (с пенальти); 1:1 – Заболотный, 72.

Бордо: Костиль, Корнелиус (Бриан, 46), Калу, Камано (Карамо, 67), Санкаре, Йованович, Плашил (Де Превиль, 84), Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

Зенит: Лунев, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Нету, Набиуллин, Ерохин (Кузяев, 65), Мевля, Заболотный, Маммана.

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