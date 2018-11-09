Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бордо», Заболотный забил гол

Заболотный начинает оправдывать надежды поклонников Зенита. Мощный ,напористый ,заточенный на гол.
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Бордо» – 1:1.
На гол Франсуа Камано в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Антона Заболотного во второй половине встречи.
Французская команда набрала первое очко и занимает последнее место в группе С. «Зенит», на счету которого восемь баллов, возглавляет квартет.
Лига Европы. Группа С. 4-й тур
Бордо (Франция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Камано, 35 (с пенальти); 1:1 – Заболотный, 72.
Бордо: Костиль, Корнелиус (Бриан, 46), Калу, Камано (Карамо, 67), Санкаре, Йованович, Плашил (Де Превиль, 84), Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.
Зенит: Лунев, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Нету, Набиуллин, Ерохин (Кузяев, 65), Мевля, Заболотный, Маммана.