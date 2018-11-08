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    «Милан» могут оштрафовать на 20 миллионов и запретить регистрировать новичков в Лиге Европы за нарушение ФФП

    УЕФА в ближайшие время вынесет наказание «Милану» за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

    Итальянский клуб могут оштрафовать на сумму до 20 миллионов евро и запретить ему регистрировать новых футболистов для участия в Лиге Европы.

    Часть штрафа «Милан» будет обязан оплатить сразу. Оставшаяся часть будет заморожена – УЕФА посмотрит, будет ли «Милан» соблюдать правила ФФП в дальнейшем.

    Данные санкции УЕФА применит за предыдущее нарушение миланцев. Клуб должен заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.

    В июне УЕФА отстранил «Милан» от участия в Лиге Европы, но чуть позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

    В трех турах «Милан» одержал две победы и с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы F, отставая от лидирующего «Бетиса» на один балл.

    Источник: Football Italia

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    08.11.2018 16:37
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