«Милан» могут оштрафовать на 20 миллионов и запретить регистрировать новичков в Лиге Европы за нарушение ФФП

УЕФА в ближайшие время вынесет наказание «Милану» за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Итальянский клуб могут оштрафовать на сумму до 20 миллионов евро и запретить ему регистрировать новых футболистов для участия в Лиге Европы.

Часть штрафа «Милан» будет обязан оплатить сразу. Оставшаяся часть будет заморожена – УЕФА посмотрит, будет ли «Милан» соблюдать правила ФФП в дальнейшем.

Данные санкции УЕФА применит за предыдущее нарушение миланцев. Клуб должен заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.

В июне УЕФА отстранил «Милан» от участия в Лиге Европы, но чуть позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

В трех турах «Милан» одержал две победы и с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы F, отставая от лидирующего «Бетиса» на один балл.