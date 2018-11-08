Сборная России пожелала здоровья Головину, Черышеву, Дзюбе и Фернандесу

Пресс-служба сборной России пожелала удачи травмированным футболистам, вызванным на ноябрьские матчи.

Защитник Марио Фернандес, полузащитники Денис Черышев и Александр Головин и нападающий Артем Дзюба получили повреждения различной степени тяжести в своих клубах.

15 числа национальная команда проведет товарищескую встречу с Германией, а 20-го сыграет против Швеции в Лиге наций.

«К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. Сразу четыре игрока сборной России на данный момент имеют повреждения различной степени тяжести.

Александр Головин, Денис Черышев и Артeм Дзюба испытывают дискомфорт в ногах, у Марио Фернандеса после вчерашнего матча [игра четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой»] диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

Желаем нашим парням здоровья и скорейшего возвращения на поле!

О том, кто сможет принять участие в ноябрьском сборе, а кто нет, и будут ли замены, сообщим дополнительно. Сейчас такой информации нет. Тренерский штаб находится на постоянной связи с футболистами и контролирует ситуацию», – говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.