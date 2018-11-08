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    Сборная России пожелала здоровья Головину, Черышеву, Дзюбе и Фернандесу

    Пресс-служба сборной России пожелала удачи травмированным футболистам, вызванным на ноябрьские матчи.

    Защитник Марио Фернандес, полузащитники Денис Черышев и Александр Головин и нападающий Артем Дзюба получили повреждения различной степени тяжести в своих клубах.

    15 числа национальная команда проведет товарищескую встречу с Германией, а 20-го сыграет против Швеции в Лиге наций.

    «К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. Сразу четыре игрока сборной России на данный момент имеют повреждения различной степени тяжести.

    Александр Головин, Денис Черышев и Артeм Дзюба испытывают дискомфорт в ногах, у Марио Фернандеса после вчерашнего матча [игра четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой»] диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

    Желаем нашим парням здоровья и скорейшего возвращения на поле!

    О том, кто сможет принять участие в ноябрьском сборе, а кто нет, и будут ли замены, сообщим дополнительно. Сейчас такой информации нет. Тренерский штаб находится на постоянной связи с футболистами и контролирует ситуацию», – говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    08.11.2018 15:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 ноября 2018, 14:08

      Ведущие игроки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 9 ноября 2018, 09:00

      Ну что, Заболтный, вот тебе и шанс наконец то проявить себя) И да, зовите Ари на всякий случай!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 ноября 2018, 20:27

      К Швеции надо всем подтянуться, в принципе реально.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 8 ноября 2018, 18:20

      Все Сильные игроки травмированы, все лидеры в лазарете, будет трудно!((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 8 ноября 2018, 18:03

      зениту без дзюбы совсем будет тяжело с бордо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 8 ноября 2018, 17:22

      что то как то подозрительно получили травмы все лидеры сборной..... совпадение - не думаю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 ноября 2018, 17:01

      пора вызывать Ари

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 16:41

      Травмы получили совсем не кстати. Здоровья.

      5
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      Рейтинг: +187

      zubr252 8 ноября 2018, 16:08

      Здоровья ребятам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 8 ноября 2018, 15:48

      По сути костяк сборной

      3
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