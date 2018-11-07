Гончаренко: «Травма Фернандеса? Скорее всего, перелом скулы. Прогнозы неутешительные»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса. Игрок получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

«Травма Фернандеса? Прогнозы неутешительные, скорее всего, перелом скулы, скоро все узнаем. Моментами мы играли неплохо, моментами очень авантюрно. Дома мы сыграли лучше, чем в Риме, это две разные игры», – сказал Гончаренко.

UPD: Агент Фернандеса: «У Марио просто сотрясение. Перелом скулы не подтвердился»

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