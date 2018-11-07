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    Гончаренко: «Травма Фернандеса? Скорее всего, перелом скулы. Прогнозы неутешительные»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса. Игрок получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

    «Травма Фернандеса? Прогнозы неутешительные, скорее всего, перелом скулы, скоро все узнаем. Моментами мы играли неплохо, моментами очень авантюрно. Дома мы сыграли лучше, чем в Риме, это две разные игры», – сказал Гончаренко.

    UPD: Агент Фернандеса: «У Марио просто сотрясение. Перелом скулы не подтвердился»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2018 23:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 11:38

      Неутешительный вердикт как для ЦСКА ,так и для сборной. Здоровья Марио.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 06:42

      Хреново.
      Фернандес системо-образующий игрок армейцев.
      Здоровья ему и быстрейшего возвращения на поле.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 01:19

      Это надолго.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 00:40

      здоровья. хороший игрок. пахарь

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 00:08

      Пусть выздоравливает.

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 8 ноября 2018, 00:04

      Здоровья Марио!!! Ждём на поле тебя!

      1
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 7 ноября 2018, 23:52

      Хорошо сыграли , но удача и судья были на стороне Ромы . Фернандешу здоровья .

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Vladimir93rus 8 ноября 2018, 00:00

      Фернандеш здесь при чем, он здоров и передает тебе привет.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 ноября 2018, 23:50

      Здоровья ! И скорейшего возвращения ! Это большая потеря для ЦСКА и сборной.

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