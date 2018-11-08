Агент Фернандеса: «У Марио просто сотрясение. Перелом скулы не подтвердился»

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о характере травмы, которую получил игрок во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Игрока унесли с поля на носилках после столкновением с защитником римлян Александром Коларовым.

«Слава богу, перелом скулы у Марио не подтвердился. Это просто сотрясение.

Сколько дней пропустит Фернандес на данный момент неизвестно», – сказал Машаду.

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