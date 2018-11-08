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    Агент Фернандеса: «У Марио просто сотрясение. Перелом скулы не подтвердился»

    Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о характере травмы, которую получил игрок во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Игрока унесли с поля на носилках после столкновением с защитником римлян Александром Коларовым.

    «Слава богу, перелом скулы у Марио не подтвердился. Это просто сотрясение.

    Сколько дней пропустит Фернандес на данный момент неизвестно», – сказал Машаду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2018 01:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 12:12

      Вот и ладьненько. Но пропустить ближайшие матчи все таки придется.Здоровья.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 8 ноября 2018, 10:03

      Марио мы рассчитываем на тебя! Возвращайся! Здоровья!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 8 ноября 2018, 08:47

      Здоровья Марио и скорейшего возвращения в строй!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 08:41

      С Зенитом пропустит, да и со сборной в товарняке с Германией тоже надо по беречь Марио.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 ноября 2018, 07:23

      Хорошая новость! Всем Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 ноября 2018, 06:02

      Слава Богу! Здоровья Марио!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 8 ноября 2018, 03:18

      С Зенитом похоже пропустит..

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 ноября 2018, 02:34

      Единственная хорошая новость за день. Здоровья Марио, ты нужен сборной.

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