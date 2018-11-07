Семак – о матче с «Бордо»: «Всегда хочется побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

– На что вы надеетесь завтра? Какие ожидания от встречи? Наверняка вы приехали сюда за выходом в плей-офф.

– Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Но каждая игра — это отдельная история, и «Бордо» наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее — посмотрим после игры.

Матч «Бордо» – «Зенит» пройдет завтра, 8 ноября.