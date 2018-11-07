Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак – о матче с «Бордо»: «Всегда хочется побеждать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    – На что вы надеетесь завтра? Какие ожидания от встречи? Наверняка вы приехали сюда за выходом в плей-офф.

    – Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Но каждая игра — это отдельная история, и «Бордо» наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее — посмотрим после игры.

    Матч «Бордо» – «Зенит» пройдет завтра, 8 ноября.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 8 ноября 2018, 01:25

      Надо оформлять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 