Рианчо: «Состав на матч с «Рейнджерс» я не скажу. Но обещаю, он вам понравится»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о ротации в команде и заявил журналистам, что им понравится состав на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

– С чем связана мощная ротация в каждом матче и можете сказать, кто завтра не сыграет?

– Если бы мы играли с «Рубином», сделали семь замен и не пропустили бы тот гол на последних секундах, вы бы посчитали меня гением? А потом мы снова сделали семь замен на кубковый матч и снова его выиграли. А потом нам не повезло в домашнем матче. Действительно не повезло, вы же видели статистику? Но мы проиграли, потому что это футбол.

Сделал бы я еще замены в следующих матчах? Сделал бы. А по поводу состава: я его скажу только футболистам, вы уж извините. Вам состав понравится, я вам обещаю. Я уверен, что команда может сыграть еще лучше.

Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.