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    Рианчо: «Состав на матч с «Рейнджерс» я не скажу. Но обещаю, он вам понравится»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о ротации в команде и заявил журналистам, что им понравится состав на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

    – С чем связана мощная ротация в каждом матче и можете сказать, кто завтра не сыграет?

    – Если бы мы играли с «Рубином», сделали семь замен и не пропустили бы тот гол на последних секундах, вы бы посчитали меня гением? А потом мы снова сделали семь замен на кубковый матч и снова его выиграли. А потом нам не повезло в домашнем матче. Действительно не повезло, вы же видели статистику? Но мы проиграли, потому что это футбол.

    Сделал бы я еще замены в следующих матчах? Сделал бы. А по поводу состава: я его скажу только футболистам, вы уж извините. Вам состав понравится, я вам обещаю. Я уверен, что команда может сыграть еще лучше.

    Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2018 15:44
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 9 ноября 2018, 00:26

      Шоу знатное состоялось. Реально не понятно :почему Джикии не было.Вместо Кутепова.Глядишь и оборона поприличнее смотрелась

      0
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    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 ноября 2018, 19:54

      Болтливый однако.... сказал бы если сам знал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 ноября 2018, 19:35

      Что Спартак -2 выйдет на матч? Чем еще можно удивить!

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 ноября 2018, 19:10

      Этот кадр так составы тасует, что Каррера отдыхает. Каждый раз удивляет новизной, а болельщики в экстазе от понравившихся им составов на игру и заскоков нового "коуча". Главное все при нем, и система железная на века, и состав на матч победный, и замены приводящие в полное превосходство над уставшим и деморализованным соперником. Только одного не хватает - побед. Может они не прописаны в его тактике и стратегии?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 ноября 2018, 18:49

      Неужели Федун в основе выйдет? Или оба Федуна?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 17:50

      Мне думается, что Рианчо не то имел в виду.Скорее не состав понравится, а счёт не понравится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 ноября 2018, 17:26

      С одной стороны - правильно не раскрывать тренером карты перед соперником, а с другой - лично у меня Рианчо совсем не ассоциируется с понятием ТРЕНЕР, поэтому его слова только пугают!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 ноября 2018, 17:12

      рианчо делай что хочешь там свой таинственный состав но чтобы сегодня 2 глаза у Глазго выбил и 3 очка добыл

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 7 ноября 2018, 16:45

      Любит пошутить господин Рианчо

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 ноября 2018, 16:44

      главное, чтобы нам счет после игры понравился

      5
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