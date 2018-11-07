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    Рианчо: «Надеюсь, завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру. В день, когда не выходит солнце, тяжело всем»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал об ожиданиях от домашней игры четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

    Матч состоится в четверг, 8 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

    «Надеюсь, что завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру! В день, когда не выходит солнце, тяжело всем. И это не только футбола касается. И да, несмотря на метафору, которую я использовал, завтра нам предстоит сложная игра. У «Спартака» ещe есть шансы на выход из группы, и для этого нужно обязательно побеждать.

    Надеюсь, что игра будет лучше. По крайней мере, по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены, которые ты вынужден делать, не несут важной нагрузки. Самая важная работа для тренера в такой период – восстанавливать футболистов от матча к матчу. Восстановить эмоционально и придать им стимул. Работа прежде всего носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями», – сказал Рианчо.

    После трех туров «Спартак» имеет два очка в своем активе и занимает последнее место в группе.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2018 14:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:57

      Тогда надо искать тренером "солнечного клоуна". К сожалению, главного солнечного клоуна уже нет с нами...

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 ноября 2018, 17:43

      Попробуйте не проиграть завтра

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 7 ноября 2018, 15:56

      Где-то про солнце я уже слышал

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 7 ноября 2018, 15:53

      Спартаку только победы,в эти смутные времена,очень надеюсь на это!!! и очень надеюсь что это испанский клоун побыстрее свалит

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 ноября 2018, 15:20

      Да не трогайте его! Дайте ему покрасоваться перед щелкоперами, дайте ему наполнить собой СМИ, он к этому так долго шел. Не исключено, что все его философско-поэтические выступления перед работниками прессы, давно были заготовлены и ждали своего часа. И вот он, этот час, наступил! Правда, приходится, в эти пожелтевшие тексты, вставлять новые имена и фамилии, но это ничто по сравнению с тем, что мечта всей жизни сбылась - он на тренерском мостике и не важно, что корабль потихоньку идет ко дну, его коснулась слава и не важно какая она, он на виду, а не в тени кого-то.

      0
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/blodka

      -3
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      Рейтинг: +844

      lejnin 7 ноября 2018, 14:49

      Человек не по той стезе пошёл, в нём умер замечательный философ...мдя

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 7 ноября 2018, 14:45

      Тем не менее, пожелаю Спартаку победить. Причем - крупно! Силы для этого есть. Включайте желание.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 ноября 2018, 14:45

      сектант что ли? аллилуя, возьми свет

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 7 ноября 2018, 14:44

      Гнида - гнидой, эта испанская шлюха. Но - философичен, этого не отнимешь.
      Да, и поэтичен! Прощелыгу Назарыча в этом плане трижды за пояс заткнет.

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