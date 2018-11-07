Рианчо: «Надеюсь, завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру. В день, когда не выходит солнце, тяжело всем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал об ожиданиях от домашней игры четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

Матч состоится в четверг, 8 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

«Надеюсь, что завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру! В день, когда не выходит солнце, тяжело всем. И это не только футбола касается. И да, несмотря на метафору, которую я использовал, завтра нам предстоит сложная игра. У «Спартака» ещe есть шансы на выход из группы, и для этого нужно обязательно побеждать.

Надеюсь, что игра будет лучше. По крайней мере, по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены, которые ты вынужден делать, не несут важной нагрузки. Самая важная работа для тренера в такой период – восстанавливать футболистов от матча к матчу. Восстановить эмоционально и придать им стимул. Работа прежде всего носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями», – сказал Рианчо.

После трех туров «Спартак» имеет два очка в своем активе и занимает последнее место в группе.