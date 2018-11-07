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    Игнатьев: «Российские команды не готовы к конкуренции в ЛЧ. Пока наш уровень – это Лига Европы»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на примере игры «Локомотива» в текущем сезоне заявил, что российские клубы не готовы к выступлению в Лиге чемпионов.

    «Я убедился еще раз в том, что в Лиге чемпионов практически нет слабых команд, а «Порту» при этом относится к числу тех, кто имеет в своем составе группу очень квалифицированных и быстрых футболистов с хорошей психологией футбольной.

    Последние игры «Локомотива» на внутренней арене вселяли некую надежду на то, что удастся успешно сыграть в Португалии. Но быстрый пропущенный мяч сразу привнес в игру отрицательные эмоции и, наоборот, окрылил «Порту».

    Хозяева поля обрели уверенность, превосходя соперника и в скорости (особенно в атаке), и в индивидуальном мастерстве. Они выигрывали больше микродуэлей и создавали больше моментов у ворот «Локомотива». Самое досадное, что моменты создавались при попустительстве игроков обороны московского клуба.

    Во втором тайме мы увидели совсем другой «Локомотив». Я бы отметил прозорливость Семина, который благодаря заменам смог усилить игру. После выхода Фарфана стало больше получаться групповых и командных взаимодействий.

    Игру у «Локомотива» вели братья Миранчуки, которые показывают вполне приличное мастерство. Однако те ошибки, которые гости все равно допускали, такие мастера, какие выступают в «Порту», конечно используют. Едва гол Фарфана придал игровой импульс «Локомотиву», как тут же последовал гол Хесуса Короны, который расставил все по своим местам.

    Нашим командам надо стремиться играть в Лиге чемпионов, но, объективности ради признаем: не готовы пока наши команды к конкуренции в Лиге чемпионов. Пока наш уровень – это Лига Европы. В ближайшем будущем нам надо думать о том, не как просто выйти в Лигу чемпионов, но и соответствовать этому уровню», – считает Игнатьев.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.11.2018 11:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 20:47

      Наш уровень это Кубок России. Там «Тосно» НЕПОБЕДИМ.

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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 7 ноября 2018, 15:29

      Это отговорки в пользу бедных. ЦСКА, например, побеждает действующего обладателя трофея и имеет шансы на выход из группы. Зенит неоднократно нагибал этот "квалифицированный" Порту, причём даже на выезде. Вопрос в другом. Уровень мастерства. Не всего чемпионата, а отдельно взятой команды. Там Европа. Там нет посторонней помощи, и там нас не любят. Локомотив, к сожалению оказался к этому не готов. И Сухина не помог

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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:03

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +881

      sined1951 7 ноября 2018, 13:11

      Хотел бы обратить внимание на следующие моменты. И Локо и ЦСКА в ЛЧ играют немного по со всем по другим правилам. Я имею ввиду нарушения правил. Так вот в ЛЧ они играют значительно чище, т.е. не используют тактику мелкого фола, да и крупного стараются избегать. Например во вчерашней игре Локо не увидел ни одного прыжка ногами вперед в ноги сопернику, а в нашем чемпионате это увидишь в каждом матче, например переквалифицированный в защитника Игнатьев, да и Крыховяк пользуются таким приемом постоянно. В нашем чемпионате игры нужно судить как в Европе.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 7 ноября 2018, 12:28

      Да и ЛЕ че-то в последнее время никак не берется клубами РПЛ-обидно...

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      Рейтинг: +3608

      Axe111 7 ноября 2018, 12:11

      Уровень этих командочек чр помойка

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