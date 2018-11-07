Игнатьев: «Российские команды не готовы к конкуренции в ЛЧ. Пока наш уровень – это Лига Европы»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на примере игры «Локомотива» в текущем сезоне заявил, что российские клубы не готовы к выступлению в Лиге чемпионов.

«Я убедился еще раз в том, что в Лиге чемпионов практически нет слабых команд, а «Порту» при этом относится к числу тех, кто имеет в своем составе группу очень квалифицированных и быстрых футболистов с хорошей психологией футбольной.

Последние игры «Локомотива» на внутренней арене вселяли некую надежду на то, что удастся успешно сыграть в Португалии. Но быстрый пропущенный мяч сразу привнес в игру отрицательные эмоции и, наоборот, окрылил «Порту».

Хозяева поля обрели уверенность, превосходя соперника и в скорости (особенно в атаке), и в индивидуальном мастерстве. Они выигрывали больше микродуэлей и создавали больше моментов у ворот «Локомотива». Самое досадное, что моменты создавались при попустительстве игроков обороны московского клуба.

Во втором тайме мы увидели совсем другой «Локомотив». Я бы отметил прозорливость Семина, который благодаря заменам смог усилить игру. После выхода Фарфана стало больше получаться групповых и командных взаимодействий.

Игру у «Локомотива» вели братья Миранчуки, которые показывают вполне приличное мастерство. Однако те ошибки, которые гости все равно допускали, такие мастера, какие выступают в «Порту», конечно используют. Едва гол Фарфана придал игровой импульс «Локомотиву», как тут же последовал гол Хесуса Короны, который расставил все по своим местам.

Нашим командам надо стремиться играть в Лиге чемпионов, но, объективности ради признаем: не готовы пока наши команды к конкуренции в Лиге чемпионов. Пока наш уровень – это Лига Европы. В ближайшем будущем нам надо думать о том, не как просто выйти в Лигу чемпионов, но и соответствовать этому уровню», – считает Игнатьев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко