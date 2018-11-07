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    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко


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    Голосов: 5
    07.11.2018 00:55
    4 поражения в 4 матчах, разница мячей – 2:11. Куда уж хуже?

    • Ход матча «Порту» – «Локомотив» был довольно предсказуем и ничем не отличался от предыдущих игр российского чемпиона в нынешней ЛЧ. Сценарий один и тот же: «Локо» создает, а соперник забивает. Так было во всех матчах, то же произошло и на «Драгау» – ранний гол хозяев, несколько моментов у нашей команды, а затем фатальная ошибка, и соперник вновь наказал – 2:0. После гола Фарфана появилась надежда, еще какие-то моменты, а в итоге – 4:1, да еще и так нелепо, с двумя голами между ног Гилерме. Четвертый матч подряд списывать на невезение нельзя. В Лиге чемпионов надо уметь наказывать.

    • Есть несколько цифр – и странных, и страшных. Странность вот в чем: на семь подряд побед в российских турнирах (пять в РПЛ, две – в Кубке) у «Локо» приходится четыре поражения в ЛЧ. Страх и ужас вот где: четыре матча – четыре поражения, разница 2:11. Как раз по графику «Спартака» в сезоне-2002/03. Но это в группе, где нет ни одного гранда: в соперниках – чемпион Португалии, ужасно начавший сезон «Шальке», а также турки, чей клубный футбол продолжает обрастать звездными именами, а по результатам становится лишь хуже.

    • Португальцам в целом было наплевать на статистику, которая не очень-то была в их пользу. Из шести домашних матчей против российских клубов «Порту» выиграл всего два, в остальных четырех не забил ни одного гола. Юрий Семин выигрывал на «Драгау» с киевским «Динамо» (1:0). Впрочем, сейчас была другая история. Даже разгромленный здесь 5:1 «Спартак» упирался дольше. В матче с «Локо» исход был примерно ясен уже к концу первого тайма.

    • «Локомотив» вылетел, при этом он стал второй командой в истории, которая потеряла шансы на выход из группы уже после четырех туров. Первым таким клубом был английский «Блэкберн» в сезоне-1995/96.

    • Фанатам «Локомотива», побывавшим на этой игре все равно повезло. Несмотря на то, что север Португалии порой выглядит слегка депрессивно (а уж при непогоде – тем более), но Порту – очень интересный город с красивой архитектурой, прибрежной романтикой, одним из самых оригинальных вокзалов и замечательными пейзажами, созерцать которые легко с высоты другого города – Вила Нова де Гайя, который отделен от Порту всего одним коротеньким мостом.

    В большой футбол в Порту играет еще и «Боавишта», но атрибутику этой команды в городе толком не найти. Все внимание приковано к популярному «Порту», играющему на красивом стадионе «Драгау». Из пяти линий метро доехать до арены можно на любой из четырех. Даже бежать под дождем от станции до «Драгау» довольно весело, а спрятаться на пути к нему там просто негде. Сам стадион выглядит довольно оригинально – в чаше нет верхнего яруса у трибун, расположенных за воротами, но это даже добавляет красоты. В плане музыкального озвучивания «Драгау» впечатляет особо – до матчей, после голов, после игры – звучат симпатичные и даже запоминающиеся мелодии. Ко всему прочему, и фанаты болеют здорово, кажется, что у них даже больше песен, чем болельщиков «Бенфики». Но у лиссабонских фанатов все-таки покруче стадион.

    А у сегодняшних гостей «Драгау» свой маленький праздник все же был – гол Фарфана. До более глобальных радостей нужно серьезно расти. И половину голов желательно не пропускать между ног.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Порту (Португалия) – Локомотив (Россия) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эррера, 2; 2:0 – Марега, 42; 2:1 – Фарфан, 59; 3:1 – Корона, 67; 4:1 – Отавио, 90+3.

    «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш (Фарфан, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, Твиттер «Локомотива»
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ajax707 8 ноября 2018, 18:38

      Надо ребятам зарплату поднимать, а то они бедные получают как какая то там БАРСЕЛОНА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 8 ноября 2018, 15:51

      Как было 5 колесом так и остаётся...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 ноября 2018, 00:21

      печалька ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ajax707 7 ноября 2018, 18:15

      5 побед в РПЛ говорит об уровне нашего чемпионата, где даже такие гоблины могут побеждать, причем 5 раз подряд

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4018

      raritet 7 ноября 2018, 16:50

      А что вы хотели? Чтобы российская команда в период всяких санкций и с нападающими , одевшими левую бутсу на правую ногу, что-то выигрывали в Европе. В прошлом году , загорая на берегу персидского залива, наблюдал такую картину. Какой-то , мне неизвестный итальянский футболист со своей подружкой играли волейбольным мячом. Футболист почти все время играл головой .Я уж было хотел составить ему компанию , думаю, что с девушкой ему не так интересно. Смотрю она тоже стала играть головой и один сет они держали мяч воздухе минуты 4. Наши футболисты отдать пас не могут, а тут какая-то девчушка так играет , что Смолову должно быть неловко за свою ненужность...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 7 ноября 2018, 16:12

      Локо не для ЛЧ команда зоны центр с Торпедо...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +961

      Mr Green 7 ноября 2018, 15:48

      всё закономерно. играют -2 на поле, Фернандеш и Гилерме. ну и конечно нужен 1 хороший нападающий, что Эдер, что Смол, просто нули. для игр в ЛЧ нужен опыт выступлений там.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      fhnv 7 ноября 2018, 15:38

      локомотив да монако...позорнее ещё ни кто не выступал...
      не играли в этом турнире много лет нечего было и начинать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Klop-22 7 ноября 2018, 13:28

      Немного не угадал 5-1 я сказал. ПОЗОР!!!!! Я одного не пойму. Спартак даже разбитый спартак у вильяреала дома по сути выиграл, а наш чемпион лохомотив не может дома очки взять с аутсайдером бундеслиги и после этого фаны могучей лохушки продолжают лить грязь в душу Спартаку. Да вы в сравнении с КБ днище никчемное.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 ноября 2018, 13:00

      когда показывали Семина... с таким шухером на бошке, складывалось впечатление, что показывают деревенского алкаша..... неряшливый тренер-говеная команда

      1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Мы ЦСКА 7 ноября 2018, 13:13

      Сегодня покажут молодого деревенского придурка в Лужниках, когда отымеют конскую задницу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Мы ЦСКА 7 ноября 2018, 22:49

      Скажи своей белорусской обезьяне, пусть еще на ноги часы наденет, может, ишакам пофартит

      -1
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