«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

4 поражения в 4 матчах, разница мячей – 2:11. Куда уж хуже?

• Ход матча «Порту» – «Локомотив» был довольно предсказуем и ничем не отличался от предыдущих игр российского чемпиона в нынешней ЛЧ. Сценарий один и тот же: «Локо» создает, а соперник забивает. Так было во всех матчах, то же произошло и на «Драгау» – ранний гол хозяев, несколько моментов у нашей команды, а затем фатальная ошибка, и соперник вновь наказал – 2:0. После гола Фарфана появилась надежда, еще какие-то моменты, а в итоге – 4:1, да еще и так нелепо, с двумя голами между ног Гилерме. Четвертый матч подряд списывать на невезение нельзя. В Лиге чемпионов надо уметь наказывать.

• Есть несколько цифр – и странных, и страшных. Странность вот в чем: на семь подряд побед в российских турнирах (пять в РПЛ, две – в Кубке) у «Локо» приходится четыре поражения в ЛЧ. Страх и ужас вот где: четыре матча – четыре поражения, разница 2:11. Как раз по графику «Спартака» в сезоне-2002/03. Но это в группе, где нет ни одного гранда: в соперниках – чемпион Португалии, ужасно начавший сезон «Шальке», а также турки, чей клубный футбол продолжает обрастать звездными именами, а по результатам становится лишь хуже.

• Португальцам в целом было наплевать на статистику, которая не очень-то была в их пользу. Из шести домашних матчей против российских клубов «Порту» выиграл всего два, в остальных четырех не забил ни одного гола. Юрий Семин выигрывал на «Драгау» с киевским «Динамо» (1:0). Впрочем, сейчас была другая история. Даже разгромленный здесь 5:1 «Спартак» упирался дольше. В матче с «Локо» исход был примерно ясен уже к концу первого тайма.

• «Локомотив» вылетел, при этом он стал второй командой в истории, которая потеряла шансы на выход из группы уже после четырех туров. Первым таким клубом был английский «Блэкберн» в сезоне-1995/96.

• Фанатам «Локомотива», побывавшим на этой игре все равно повезло. Несмотря на то, что север Португалии порой выглядит слегка депрессивно (а уж при непогоде – тем более), но Порту – очень интересный город с красивой архитектурой, прибрежной романтикой, одним из самых оригинальных вокзалов и замечательными пейзажами, созерцать которые легко с высоты другого города – Вила Нова де Гайя, который отделен от Порту всего одним коротеньким мостом.

В большой футбол в Порту играет еще и «Боавишта», но атрибутику этой команды в городе толком не найти. Все внимание приковано к популярному «Порту», играющему на красивом стадионе «Драгау». Из пяти линий метро доехать до арены можно на любой из четырех. Даже бежать под дождем от станции до «Драгау» довольно весело, а спрятаться на пути к нему там просто негде. Сам стадион выглядит довольно оригинально – в чаше нет верхнего яруса у трибун, расположенных за воротами, но это даже добавляет красоты. В плане музыкального озвучивания «Драгау» впечатляет особо – до матчей, после голов, после игры – звучат симпатичные и даже запоминающиеся мелодии. Ко всему прочему, и фанаты болеют здорово, кажется, что у них даже больше песен, чем болельщиков «Бенфики». Но у лиссабонских фанатов все-таки покруче стадион.

А у сегодняшних гостей «Драгау» свой маленький праздник все же был – гол Фарфана. До более глобальных радостей нужно серьезно расти. И половину голов желательно не пропускать между ног.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Порту (Португалия) – Локомотив (Россия) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эррера, 2; 2:0 – Марега, 42; 2:1 – Фарфан, 59; 3:1 – Корона, 67; 4:1 – Отавио, 90+3.

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш (Фарфан, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов