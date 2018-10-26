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    Зобнин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в Глазго

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс».

    «Конечно чувствовалась поддержка, спасибо всем, кто приехал. Наш маленький сектор был забит до предела», – сказал Зобнин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    26.10.2018 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:52

      Болельщики молодцы. Поддержка ощущалась.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 11:10

      Эх Роман, нам бы таких как ты пяток человек и боролись бы за самые высокие места.
      Спасибо и тебе Роман.За игру, за усердие, за бешенную отдачу.

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