Зобнин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в Глазго

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс».

«Конечно чувствовалась поддержка, спасибо всем, кто приехал. Наш маленький сектор был забит до предела», – сказал Зобнин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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