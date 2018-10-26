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    Какой вы футболист?

    Зобнин: «Одно очко на выезде – это нормально. Играли с сильной командой»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин остался доволен ничейным результатом матча третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс» на выезде.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

    – Настроение нормальное. Одно очко на выезде – это нормально, играли с сильной командой. Хорошо, что не пропустили, сыграли на ноль. В дальнейшем нужно забивать. У нас два очка. Как сыграл «Вильярреал»?

    – Победили «Рапид» – 5:0.

    – У нас два очка. Если хотим выходить из группы, нужно побеждать в оставшихся матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2018 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2018, 10:34

      Ничего нормального нет.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 октября 2018, 10:24

      Эх, Рома-Рома! Хорошо, конечно, что смогли сыграть вничью, но вот быть довольным этим результатом, плохо. Спартак должен побеждать, тем более такие команды. Да, по вчерашней игре, которую вы показали, это предел мечтаний.
      С такой игрой, для вас, сейчас, слабых команд нет

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 08:47

      Если хлопнут дверью в 2-х домашних матчах, выход из группы станет реальностью.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 октября 2018, 07:10

      Две победы дома всё изменят.

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 26 октября 2018, 06:28

      Надо выигрывать оба домашних матчах и надеяться на испанцев

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