Зобнин: «Одно очко на выезде – это нормально. Играли с сильной командой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин остался доволен ничейным результатом матча третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс» на выезде.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

– Настроение нормальное. Одно очко на выезде – это нормально, играли с сильной командой. Хорошо, что не пропустили, сыграли на ноль. В дальнейшем нужно забивать. У нас два очка. Как сыграл «Вильярреал»?

– Победили «Рапид» – 5:0.

– У нас два очка. Если хотим выходить из группы, нужно побеждать в оставшихся матчах.

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