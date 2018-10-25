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    Дзюба и Дриусси выйдут впереди у «Зенита», Карамо и Бриан сыграют в атаке у «Бордо»

    «Зенит» и «Бордо» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Маммана, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Дзюба, Дриусси.

    «Бордо»: Костел, Левчук, Кунде, Пабло, Поундже, Калу, Чуаэми, Отавио, Санкаре, Карамо, Бриан.

    Встреча «Зенит» – «Бордо» состоится сегодня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и начнется в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    25.10.2018 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:26

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал----- http://ocn.pt/WW8V

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 25 октября 2018, 19:46

      ВПЕРЁД ЗЕНИТ ВПЕРЁД ЗА ПИТЕР!!!!!

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      Рейтинг: +616

      smersh45 25 октября 2018, 19:07

      удачи ребята , она вам сегодня пригодится .

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 25 октября 2018, 19:04

      О мамана в старте норм, дали бы игрочишке с кузей отдохнуть

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