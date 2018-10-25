Дзюба и Дриусси выйдут впереди у «Зенита», Карамо и Бриан сыграют в атаке у «Бордо»

«Зенит» и «Бордо» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Маммана, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Дзюба, Дриусси.

«Бордо»: Костел, Левчук, Кунде, Пабло, Поундже, Калу, Чуаэми, Отавио, Санкаре, Карамо, Бриан.

Встреча «Зенит» – «Бордо» состоится сегодня в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и начнется в 19:55 по московскому времени.

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