«Спартак» сыграет против «Рейнджерс» в белых футболках

«Спартак» и «Рейнджерс» определились с формой на встречу третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Москвичи выйдут на матч в белых футболках и красных трусах. Команда из Глазго – синих майках и белых шортах.

Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.