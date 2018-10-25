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    Какой вы футболист?

    «Спартак» сыграет против «Рейнджерс» в белых футболках

    «Спартак» и «Рейнджерс» определились с формой на встречу третьего тура группового раунда Лиги Европы.

    Москвичи выйдут на матч в белых футболках и красных трусах. Команда из Глазго – синих майках и белых шортах.

    Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.10.2018 13:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +799

      амани 25 октября 2018, 22:08

      да хоть серо-буро-малиновых .......три очка до хаты и нет разницы в каких футболках.....

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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 25 октября 2018, 17:15

      Что-то по типу: " Мы начинаем с чистого листа".....

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 25 октября 2018, 16:16

      Белые начинают и выигрывают! ;-)

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 25 октября 2018, 14:11

      В белых футболках и красных труселях.

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