«Спартак» сыграет против «Рейнджерс» в белых футболках

да хоть серо-буро-малиновых .......три очка до хаты и нет разницы в каких футболках.....
«Спартак» и «Рейнджерс» определились с формой на встречу третьего тура группового раунда Лиги Европы.
Москвичи выйдут на матч в белых футболках и красных трусах. Команда из Глазго – синих майках и белых шортах.
Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2018 г.