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    Лига Европы. «Зенит» примет «Бордо» в Санкт-Петербурге

    В четверг, 25 октября, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «Бордо». Команды подходят к этой встрече на разных полюсах турнирной таблицы – российская команда лидирует в группе С, а французы – замыкают ее.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Бордо». Начало в 19:55 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 07:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 октября 2018, 21:39

      Бревно не забило пенальти! Дерево-оно и есть дерево, как бы СМИ из него не делали СВЕРХФУТБОЛИСТА! Кузяев спас Дзюбу!

      1
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      Рейтинг: +67524

      portero 25 октября 2018, 21:21

      Ну у Зенита и сьоячки... Совсем не могут бегатьи Дзюба сдох , а техники нет

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:43

      Зенит не Локо, лететь всякому отстою. Он и Порту выносил, и не раз, когда кони и свиньи пропускали от него по 10 мячей за 2 матча. Тогда в Порту еще Халк играл.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 октября 2018, 12:41

      Зенит играет в ЛЕ ещё с лета и нынешняя усталость и травмы ведущих игроков во многом итог матчей через 2-3 дня за этот период. Поэтому если с холодным рационализмом подойти к задаче клуба попасть в ЛЧ, то лучше сосредоточиться на ЧР. Турнир ЛЕ в этом сезоне ничего Зениту не даст, но помешает дальнейшему развитию, которое невозможно без ЛЧ, под которое будет обязательно усиление и возможность прогресса команды из нынешнего бардака от прошлых лет. Практика последних чемпионов России подтверждает, что не нужно распыляться на Европу. Локо в чемпионский сезон не играл в Евротурнирах, а Спартак быстро освободил себя от этой нагрузки. И кто вспоминает, при каких обстоятельствах добыты эти чемпионства? Кстати, в Европе клубы легко жертвуют ЛЕ, если в чемпионатах им светит попасть в ЛЧ.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 октября 2018, 12:27

      Удачи всем нашим клубам в Лиге Европы

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 25 октября 2018, 10:22

      Вперед Зенит, только победа

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      Рейтинг: +88

      hans6978T 25 октября 2018, 09:46

      Только Питер и Зенит!

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 октября 2018, 09:24

      «Зенит» примет «Бордо».., за них же и не чокаясь...

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 25 октября 2018, 08:59

      Примем и победим

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 08:27

      Посмотрим как сыграют в третьем туре наши клубы в ЛЕ. В ЛЧ третий тур был очень неудачным.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 25 октября 2018, 15:44

      Играли неудачники, вот почему!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 26 октября 2018, 20:24

      Играют неудачники как и болельщики их комментирующие, надеюсь, это для тебя хоть понятно, сынок ? Где, кто, как и по чему ? Футбол, как и другие игровые виды спорта для людей с пониманием выше уровня митрофанушек, вне зависимости от возраста...

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