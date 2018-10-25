Лига Европы. «Зенит» примет «Бордо» в Санкт-Петербурге

В четверг, 25 октября, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «Бордо». Команды подходят к этой встрече на разных полюсах турнирной таблицы – российская команда лидирует в группе С, а французы – замыкают ее.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Бордо». Начало в 19:55 по московскому времени, не пропустите!

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