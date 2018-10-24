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    Эмери: «Завтра будет очень, очень большой матч. Хотим победить «Спортинг»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиг Европы против«Спортинга».

    «Мы хотим баланса. Хотим забивать много голов и при этом не пропускать много.

    Я хочу, чтобы у наших нападающих было много моментов, но еще я хочу, чтобы они оборонялись.

    Завтра будет очень, очень большой матч. Он очень важен для нас в плане уверенности. Мы хотим победить «Спортинг», – сказал Эмери.

    Матч «Спортинг» – «Арсенал» пройдет завтра, 25 октября. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.

    «Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту

    Источник: Sky Sports

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    24.10.2018 22:35
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