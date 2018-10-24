Эмери: «Завтра будет очень, очень большой матч. Хотим победить «Спортинг»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиг Европы против«Спортинга».

«Мы хотим баланса. Хотим забивать много голов и при этом не пропускать много.

Я хочу, чтобы у наших нападающих было много моментов, но еще я хочу, чтобы они оборонялись.

Завтра будет очень, очень большой матч. Он очень важен для нас в плане уверенности. Мы хотим победить «Спортинг», – сказал Эмери.

Матч «Спортинг» – «Арсенал» пройдет завтра, 25 октября. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.

«Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту