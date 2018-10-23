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    • «Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту

    «Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту


    5
    Голосов: 5
    23.10.2018 00:25
    Матч с «Лестером» – вершина наслаждения.

    Начнем с подборки фактов:

    Победа над «Лестером» (3:1) стала для «Арсенала» десятой подряд во всех турнирах. Такая победная серия у клуба впервые с 2007 года. Эмери начал сезон с двух поражений, но больше его команда вообще не теряет очков.

    • Месут Озил – главный немецкий бомбардир в истории Премьер-лиги. Теперь на его счету 30 забитых голов и место рядом с Клинсманном.

    • Обамеянг потерял место в основе, но забивает после выхода со скамейки. «Арсенал» – лидер чемпионата по числу голов с замен (6). Габонец подтвердил статистику и дважды отличился в матче с «Лестером».

    • В 2018 году именно Обамеянг поучаствовал в большинстве голов «Арсенала». Сам он забил 16 раз и еще в пяти моментах отдавал голевые передачи. Его «Арсенал» поднялся на привычное четвертое место.

    • «Арсенал» наконец-то играет результативно. В каждом из последних 11-ти матчей клуб забивал не менее двух голов. Естественно, что почти всегда этого хватает для победы.

    Теперь – главная красота.

    Один из голов Обамеянга в матче с «Лестером» получился особенно красивым. Пользователь твиттера насчитал в этом моменте 15 касаний, включая перепасовку с Берндом Лено. «Арсенал» контролировал мяч, довел его до вратаря, а потом развил голевую атаку. Для завершения эпизода приготовим место в отдельном топе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 30 октября 2018, 11:44

      С трепетом наблюдал два этих чудесных месяца за победами Арсенала. Про вторые таймы уже много сказано. но "Пэлэс" явно показал, что если противник готов прессинговать 90 минут, у нашей защиты будут проблемы. В больших матчах будут свистеть "играющие руки" Холдинга. Нападающие оставят не у дел медленного Мустафи. Ливерпуль нам всем это продемонстрирует наглядно. Про сильно сдавших крайних защитников и говорить не приходится. Беллерина только и спасают его голевые передачи. Если смотреть внимательно за его игрой, он ничего команде не дает, слаб перед оппонетами в защите. Про "опытнейшего" Лихштайнера вообще молчу. Предлагаю зимой раскошелится на топ-защитника. и на правый фланг обороны купить альтернативу Беллерину. А там и Лось - Калашинац подтянется на левый фланг

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 23 октября 2018, 20:43

      - Вам нравится игра «Арсенала» Эмери?
      - Собственно, по одной голевой комбинации, даже очень красивой, вряд ли возможно судить об игре команды вообще. Но, по крайней мере, это хороший повод за ее игрой последить.

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 23 октября 2018, 18:47

      Тренеришка Эмери ставит спартаковскую игру в Арсенале...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      pld > SPACE TRUCKIN 27 октября 2018, 15:46

      У спартачишек все тренеры превращаются в тренеришек.
      Палата № 6.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 16:47

      Вот это комбинация, красота. У.Эмери меньше, чем за полгода съели в одной команде России и назвали его тренеришкой, а он, вот, что творит в Арсенале.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > vladimir-7 23 октября 2018, 18:46

      кроме этого трижды подряд выиграл ЛЕ с СЕВИЛЬЕЙ!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      zarsm 23 октября 2018, 10:43

      Кайф)

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 октября 2018, 10:21

      Красота!!! Узнаю тот самый Арсенал)))

      4
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      Рейтинг: +33719

      oyabun 23 октября 2018, 09:52

      Какая красивая комбинация! Когда я увижу такое в Спартаке?!

      6
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      ...
      Рейтинг: +112

      mamont14 > oyabun 23 октября 2018, 17:24

      Никогда!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 07:52

      а кто-то называл его тренеришкой)))

      4
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      Рейтинг: +421

      LMI 23 октября 2018, 06:59

      Очень, очень рад этому.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 октября 2018, 00:55

      Это то что ждали!!!

      1
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