«Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту

Матч с «Лестером» – вершина наслаждения.

Начнем с подборки фактов:

• Победа над «Лестером» (3:1) стала для «Арсенала» десятой подряд во всех турнирах. Такая победная серия у клуба впервые с 2007 года. Эмери начал сезон с двух поражений, но больше его команда вообще не теряет очков.

• Месут Озил – главный немецкий бомбардир в истории Премьер-лиги. Теперь на его счету 30 забитых голов и место рядом с Клинсманном.

• Обамеянг потерял место в основе, но забивает после выхода со скамейки. «Арсенал» – лидер чемпионата по числу голов с замен (6). Габонец подтвердил статистику и дважды отличился в матче с «Лестером».

• В 2018 году именно Обамеянг поучаствовал в большинстве голов «Арсенала». Сам он забил 16 раз и еще в пяти моментах отдавал голевые передачи. Его «Арсенал» поднялся на привычное четвертое место.

• «Арсенал» наконец-то играет результативно. В каждом из последних 11-ти матчей клуб забивал не менее двух голов. Естественно, что почти всегда этого хватает для победы.

Теперь – главная красота.

Один из голов Обамеянга в матче с «Лестером» получился особенно красивым. Пользователь твиттера насчитал в этом моменте 15 касаний, включая перепасовку с Берндом Лено. «Арсенал» контролировал мяч, довел его до вратаря, а потом развил голевую атаку. Для завершения эпизода приготовим место в отдельном топе.