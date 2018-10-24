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    Семак – о матче с «Бордо»: «Естественно, хотим победить»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    «Бордо» в этом сезоне любит играть в контратаках, есть исполнители и справа, и слева, достаточно быстрые игроки, техничные, от которых исходит много опасности и остроты. И в обороне неуступчивая команда, играет организованно и компактно, поэтому нас ждет очень тяжелый матч. Как он сложится – мы не знаем. Естественно, хотим победить.

    Готовимся и приложим все усилия, чтобы показать хорошую игру и добиться нужного для нас результата», – сказал Семак.

    Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.10.2018 20:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 25 октября 2018, 10:40

      Обязательно надо победить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 октября 2018, 00:37

      Победим !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 25 октября 2018, 00:08

      ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Garrincha58 25 октября 2018, 00:37

      Ничья будет в Бордо.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 октября 2018, 20:40

      Вперёд к победе!

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