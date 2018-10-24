Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

«Бордо» в этом сезоне любит играть в контратаках, есть исполнители и справа, и слева, достаточно быстрые игроки, техничные, от которых исходит много опасности и остроты. И в обороне неуступчивая команда, играет организованно и компактно, поэтому нас ждет очень тяжелый матч. Как он сложится – мы не знаем. Естественно, хотим победить.

Готовимся и приложим все усилия, чтобы показать хорошую игру и добиться нужного для нас результата», – сказал Семак.

Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.