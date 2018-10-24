Джеррард: «Увольнение Карреры вряд ли повлияет на «Спартак»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». Игра состоится завтра, 25 октября.

«Увольнение Массимо Карреры вряд ли повлияет на «Спартак», и мы будем действовать от себя. Побеждать «Спартак» собираемся благодаря агрессивной игре, которая зажжeт наших болельщиков.

Представляю, как будет сложно тренеру соперника стартовать на нашем стадионе, где всегда невероятная поддержка. Сила трибун – наше главное преимущество», – сказал британец.

Начало встречи в Глазго – в 22:00 по Москве.

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