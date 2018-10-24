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    Какой вы футболист?

    Джеррард: «Увольнение Карреры вряд ли повлияет на «Спартак»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». Игра состоится завтра, 25 октября.

    «Увольнение Массимо Карреры вряд ли повлияет на «Спартак», и мы будем действовать от себя. Побеждать «Спартак» собираемся благодаря агрессивной игре, которая зажжeт наших болельщиков.

    Представляю, как будет сложно тренеру соперника стартовать на нашем стадионе, где всегда невероятная поддержка. Сила трибун – наше главное преимущество», – сказал британец.

    Начало встречи в Глазго – в 22:00 по Москве.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: Чемпионат.com

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    24.10.2018 17:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 октября 2018, 23:05

      Сп выграет

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 21:08

      Сейчас даже трудно определить в каком состоянии находится Спартак.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 20:54

      В этом матче, возможно и не повлияет, но в дальнейшем скажется. Те кто может убирать главного тренера из клуба, не умеют убирать соперников на футбольном поле...

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 19:03

      это будет матч как прощальный подарок Каррере СПАРТАК НЕ ПРОСТО ДОЛЖЕН ВЫИГРАТЬ А ОБЯЗАН ВАС РАЗНЕСТИ дай бог чтобы это случилось именно с бритами

      6
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 24 октября 2018, 18:58

      Джерард просто не знает что и.о. гл.тренера ранчо-ниочем писанулся насмерть биться,так что "дело скрипаля" будет для бритов цветочки)))) а если серьёзно, то очень опасаюсь за матч,после увольнения Массимо на еврокубках можно ставить крест

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 24 октября 2018, 18:31

      Спартак выиграет с крупным счетом

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 24 октября 2018, 18:16

      ...будем болеть за Спартак,а Джеррард был хорошим футболистом,но ещё не закон,что он хороший тренер.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 октября 2018, 18:10

      Посмотрим... Обычно смена тренера "встряхивает" команду. Будем надеяться, что Спартак сможет неприятно удивить Джеррарда.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 24 октября 2018, 17:47

      Если Кутепова и Комбарова с Петковичем в защите не выпускать, то ещё посмотрим, кто кого.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 октября 2018, 17:45

      спартак должен замстить....да и за УФУ

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