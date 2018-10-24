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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Колосков назвал логичным увольнение Бушманова и Карреры

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков положительно воспринял уход Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной сборной России. Накануне он достиг договоренности с РФС о расторжении контракта по соглашению сторон.

    «Стоило ли дать Бушманову второй шанс? Не думаю. Он отработал до конца отборочного цикла, и у него был шанс исправить ситуацию. После провального начала – ничьей с Арменией и поражения от Сербии – в концовке у команды была возможность занять второе место и пробиться в стыковые матчи, но решающий матч с Австрией сложился для нас хуже некуда.

    Стоит учитывать, что в распоряжении Бушманова было самое сильное поколение молодых российских футболистов за последние 10–15 лет. Он не смог добиться того, чтобы в его команде эти ребята реализовали весь свой игровой потенциал. К тому же налицо тренерские ошибки.

    Какие ошибки? Я не тренер, и мне трудно судить, но когда лучший бомбардир Премьер-лиги Федор Чалов остается в запасе на матч с Сербией, а на поле выходит Георгий Мелкадзе, который не всегда играет за «Спартак-2» в ФНЛ, это вызывает недоумение.

    К тому же не забывайте, что единственный критерий успешной работы тренера – это результат. Его нет, поэтому увольнение Бушманова и логичный шаг. То же самое могу сказать и про Массимо Карреру. «Спартак» проиграл три домашних матча в РПЛ подряд, и специалист остался без работы», – сказал Колосков.

    Источник: «Известия»

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    24.10.2018 07:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 24 октября 2018, 20:07

      дурак.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:29

      Стоило бы задать вопрос Колоскову :"А какая команда РПЛ не испытала проблем с игрой"?

      2
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 24 октября 2018, 09:53

      Еще раз подтверждается , что Колосков не разбирается в футболе! (он проходимец!)

      3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2018, 09:37

      "Налицо тренерские ошибки. Какие ошибки? Я не тренер, мне трудно судить." Занавес

      6
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > momwig_ 24 октября 2018, 13:47

      сказанул так сказанул, ляпнул просто-напросто))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 24 октября 2018, 09:33

      колосков и футбол, это две разные вещи

      4
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 октября 2018, 09:30

      Свое мнение насчет Карреры засунул бы себе куда подальше , а то что его игроки слили это как . Меня поражает почему команду не наказывают которая на результат забивает в прямом смысле слова , этим недоноскам все прокатывает . За такие бабки поле должны копытами бороздить без устали .

      6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 октября 2018, 08:00

      Теперь,высказывание каждого "кулика",надо постить? Могли б,просто в комменты запихнуть,сию тираду.... по мне,так это такой же специалист,как и обезьяна в ядерной физике...

      3
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 24 октября 2018, 07:42

      Так и есть !!!

      0
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