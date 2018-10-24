Колосков назвал логичным увольнение Бушманова и Карреры

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков положительно воспринял уход Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной сборной России. Накануне он достиг договоренности с РФС о расторжении контракта по соглашению сторон.

«Стоило ли дать Бушманову второй шанс? Не думаю. Он отработал до конца отборочного цикла, и у него был шанс исправить ситуацию. После провального начала – ничьей с Арменией и поражения от Сербии – в концовке у команды была возможность занять второе место и пробиться в стыковые матчи, но решающий матч с Австрией сложился для нас хуже некуда.

Стоит учитывать, что в распоряжении Бушманова было самое сильное поколение молодых российских футболистов за последние 10–15 лет. Он не смог добиться того, чтобы в его команде эти ребята реализовали весь свой игровой потенциал. К тому же налицо тренерские ошибки.

Какие ошибки? Я не тренер, и мне трудно судить, но когда лучший бомбардир Премьер-лиги Федор Чалов остается в запасе на матч с Сербией, а на поле выходит Георгий Мелкадзе, который не всегда играет за «Спартак-2» в ФНЛ, это вызывает недоумение.

К тому же не забывайте, что единственный критерий успешной работы тренера – это результат. Его нет, поэтому увольнение Бушманова и логичный шаг. То же самое могу сказать и про Массимо Карреру. «Спартак» проиграл три домашних матча в РПЛ подряд, и специалист остался без работы», – сказал Колосков.