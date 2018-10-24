Помазун: «Впечатления незабываемые. Партнеры сказали, что неплохо смотрелся»

Римляне простили ЧЕТЫРЕ откровенных "косяка" Помазуна! ЧЕТЫРЕ! Выручил он один раз, когда в конце встречи отбил мяч в упор. Вины Помазуна нет лишь в третьем пропущенном мяче. В первых двух - и его вина тоже, как и обороны. Плюс мастерство римлян.
Подробнее: https://bombardir.ru/news/560820-Liga-chempionov-CSKA-razgromno-ustupil-Rome-i-opustilsya-na-3-e-mesto-Real-obygral-Viktoriyu
"Неплохо смотрелся"... Так это был футбол, а не показ мод в Риме!!! :-)))
Вратарь ЦСКА Илья Помазун в эфире «Матч ТВ» подвел итог поражению от «Ромы» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Сложно говорить о хорошем дебюте после счета 3:0. Но как оцените игру, как впечатления?
– Впечатления незабываемые. Сыграть на таком стадионе – незабываемо.
А по игре: не повезло нам. Были моменты в начале. Могли реализовать. Не повезло, а «Рома» смогла реализовать, вот и все.
– Как ощущали себя на первых минутах? Полный стадион.
– Мандраж небольшой был. Но вышел на поле, сыграл первый момент и потом уверенно играл.
– Насколько эта игра даст заряд уверенности?
– Уверенность в любом случае даст. Тренер доверяет.
– Как партнеры поддержали после матча?
– Ничего, похвалили. Сказали, что неплохо смотрелся.
– Разговор с Акинфеевым состоялся?
– Нет пока.
– Ждете с опаской?
– Думаю, да.
Напомним, 22-летний Помазун заменил в воротах Игоря Акинфеева, который получил красную карточку в игре 2-го тура с «Реалом» (1:0).
Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что не расстроился результатом на «Стадио Олимпико».