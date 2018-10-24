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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Помазун: «Впечатления незабываемые. Партнеры сказали, что неплохо смотрелся»

    Вратарь ЦСКА Илья Помазун в эфире «Матч ТВ» подвел итог поражению от «Ромы» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Сложно говорить о хорошем дебюте после счета 3:0. Но как оцените игру, как впечатления?

    – Впечатления незабываемые. Сыграть на таком стадионе – незабываемо.

    А по игре: не повезло нам. Были моменты в начале. Могли реализовать. Не повезло, а «Рома» смогла реализовать, вот и все.

    – Как ощущали себя на первых минутах? Полный стадион.

    – Мандраж небольшой был. Но вышел на поле, сыграл первый момент и потом уверенно играл.

    – Насколько эта игра даст заряд уверенности?

    – Уверенность в любом случае даст. Тренер доверяет.

    – Как партнеры поддержали после матча?

    – Ничего, похвалили. Сказали, что неплохо смотрелся.

    – Разговор с Акинфеевым состоялся?

    – Нет пока.

    – Ждете с опаской?

    – Думаю, да.

    Напомним, 22-летний Помазун заменил в воротах Игоря Акинфеева, который получил красную карточку в игре 2-го тура с «Реалом» (1:0).

    Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что не расстроился результатом на «Стадио Олимпико».

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2018 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 октября 2018, 11:05

      Римляне простили ЧЕТЫРЕ откровенных "косяка" Помазуна! ЧЕТЫРЕ! Выручил он один раз, когда в конце встречи отбил мяч в упор. Вины Помазуна нет лишь в третьем пропущенном мяче. В первых двух - и его вина тоже, как и обороны. Плюс мастерство римлян.

      Подробнее: https://bombardir.ru/news/560820-Liga-chempionov-CSKA-razgromno-ustupil-Rome-i-opustilsya-na-3-e-mesto-Real-obygral-Viktoriyu

      "Неплохо смотрелся"... Так это был футбол, а не показ мод в Риме!!! :-)))

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 октября 2018, 08:14

      Отыграл хорошо, спас несколько раз. Молодец! Есть только одна претензия - игра ногами. Ни одного точного ввода мяча.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 октября 2018, 06:38

      Такие голы и Акинфеев-бы пропустил.

      1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 24 октября 2018, 01:49

      Молодец! Хорошо отстоял, много раз спасал, пущеные голы не его вина или по крайней мере отсутствие практики дало такие моменты, но на свой максимум выложился!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:47

      Смотрелся неплохо, ну впрям как Гарик, когда рвался в рекордсмены Еврокубков.

      -1
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