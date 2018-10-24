Помазун: «Впечатления незабываемые. Партнеры сказали, что неплохо смотрелся»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун в эфире «Матч ТВ» подвел итог поражению от «Ромы» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Сложно говорить о хорошем дебюте после счета 3:0. Но как оцените игру, как впечатления?

– Впечатления незабываемые. Сыграть на таком стадионе – незабываемо.

А по игре: не повезло нам. Были моменты в начале. Могли реализовать. Не повезло, а «Рома» смогла реализовать, вот и все.

– Как ощущали себя на первых минутах? Полный стадион.

– Мандраж небольшой был. Но вышел на поле, сыграл первый момент и потом уверенно играл.

– Насколько эта игра даст заряд уверенности?

– Уверенность в любом случае даст. Тренер доверяет.

– Как партнеры поддержали после матча?

– Ничего, похвалили. Сказали, что неплохо смотрелся.

– Разговор с Акинфеевым состоялся?

– Нет пока.

– Ждете с опаской?

– Думаю, да.

Напомним, 22-летний Помазун заменил в воротах Игоря Акинфеева, который получил красную карточку в игре 2-го тура с «Реалом» (1:0).

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что не расстроился результатом на «Стадио Олимпико».