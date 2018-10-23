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    Лига чемпионов. ЦСКА разгромно уступил «Роме» и опустился на 3-е место, «Реал» обыграл «Викторию»

    Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Рома»ЦСКА завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    На счету форварда Эдина Джеко дубль, полузащитник Дженгиз Ундер забил один мяч.

    «Реал» в параллельной встрече обыграл «Викторию» – 2:1.

    Римский и мадридский клубы набрали по шесть очков, первое место у команды Эусебио Ди Франческо из-за лучшей разницы мячей. ЦСКА опустился на третью строчку, «Виктория» – последняя.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 3-й тур

    Рома (Италия) – ЦСКА (Россия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Джеко, 30; 2:0 – Джеко, 43; 3:0 – Ундер, 50.

    Реал (Испания) – Виктория (Чехия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 11; 2:0 – Марсело, 55; 2:1 – Грошовски, 78.

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    Источник: Бомбардир

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    23.10.2018 23:51
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 октября 2018, 13:38

      Счёт ожидаемый. Всё нормально. В Москве, с Ромой, будет играть другой ЦСКА и как минимум будет ничья.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 12:02

      Играли неплохо ,но всю игру для Ромы сделал Джеко.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 24 октября 2018, 12:32

      С сердечным приветом с берегов седой Балтики)))
      Ты великий дипломат)))
      Тонко подмечаешь и кратко ....и армию не обидел и хозяевам воздал должное.
      ps Завтра катим рано утром в Питер ,мохет Зенит чего отчебучит ?
      Но отмазка у них есть:КОКО-Табуреткин в командировке)))

      3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > alex1951 24 октября 2018, 17:21

      Привет Алексей. Спасибо за комплимент. Должны выиграть ,играли и без Кокорина. Что поделаешь сам вляпался и команду подвел. Сейчас был бы кстати.
      ps. Значит решил подышать питерским воздухом. Рад за тебя. Удачи!!!

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 25 октября 2018, 04:45

      Александр, подышать - это слишком громко сказано)))
      Вот попить,пожрать,поорать - вот это самое то!)))

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      Рейтинг: +255

      aleksander 24 октября 2018, 10:18

      Не пойму то ли Реал был на столько слаб, то ли у ЦСКА такая зависимость от Акинфеева?! Влашич просто супер!!! Удачи армейцам в дальнейшем!

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      Рейтинг: +722

      Urry 24 октября 2018, 09:28

      все еще впереди

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      Рейтинг: +3136

      m40 24 октября 2018, 09:01

      Счет конечно не по игре, кони не наиграли на разгром. Просто волки выиграли на классе. Свои 4 очка ЦСКА возьмет и отправится в ЛЕ весной

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 08:42

      Такого рода поражения это всё в копилку для анализа командных и индивидуальных действий игроков по ходу матча. Что не получалось, где были ошибки, а где не везуха. Если в победе над "Реалом" была большая доля везения, то здесь уже сказался опыт и мастерство игроков "Ромы". Молодая команда только будет прибавлять и набираться опыта в таких играх.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Рубик Докоян 24 октября 2018, 09:29

      Привет Рубик-сан.Игры не видел ,да и некогда было.
      Щас мысли заняты поездкой.
      Зайди в личку.
      Отвечу в течение дня.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 24 октября 2018, 09:30

      Привет, понял.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2018, 08:17

      Я думал что Бекао съест Джеко, но в итоге Бекао на фоне Эдина был школьником, Джеко сделал результат.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 октября 2018, 07:41

      Очень жаль!...а шансы у коней были хорошие пройти....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > a-rakhmatov 24 октября 2018, 07:53

      Забей Чалов гол на первых минутах и всё бы могло быть по другому.Но Чалов пока ещё не Джеко.Да и вратарь здорово потащил.

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 24 октября 2018, 07:19

      Соболезнования болельщикам. Играли достойно. Комментатор накаркал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sochi-2013 24 октября 2018, 07:30

      Какие соболезнования,команда прекрасно играла.Скорей поздравлять нужно что у нас так хорошо играет молодёжь.

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > александр п 24 октября 2018, 14:23

      Странно, что ты про эскалатор не слышал!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sochi-2013 24 октября 2018, 14:40

      Надо писать пострадавшим болельщикам,а то можно понять что всем российским болельщикам.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 24 октября 2018, 07:16

      Две детских ошибки центральных защитников и игра в общем была сделана,а в остальном выглядели очень достойно,приятно было смотреть.Обычно наших возят безбожно в таких играх.Как когда то Марсель возил Зенит ,кто помнит.Жуткое было зрелище.

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