Лига чемпионов. ЦСКА разгромно уступил «Роме» и опустился на 3-е место, «Реал» обыграл «Викторию»

Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На счету форварда Эдина Джеко дубль, полузащитник Дженгиз Ундер забил один мяч.

«Реал» в параллельной встрече обыграл «Викторию» – 2:1.

Римский и мадридский клубы набрали по шесть очков, первое место у команды Эусебио Ди Франческо из-за лучшей разницы мячей. ЦСКА опустился на третью строчку, «Виктория» – последняя.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 3-й тур

Рома (Италия) – ЦСКА (Россия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джеко, 30; 2:0 – Джеко, 43; 3:0 – Ундер, 50.

Реал (Испания) – Виктория (Чехия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 11; 2:0 – Марсело, 55; 2:1 – Грошовски, 78.

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