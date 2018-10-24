Гончаренко – о разгроме в Риме: «Нет большого разочарования. Молодая команда приобретает опыт»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Ромы» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня нет большого разочарования сегодняшней игрой. Наша молодая команда приобретает хороший опыт, мы стали сильнее физически и тактически. Почерпнули новую информацию, которую собираемся использовать в следующих играх. «Рома» играла хорошо, мы играли хорошо моментами.

Надломились ли психологически после первого гола? Доля правды в этом есть. Даже не психология.

Просто пропущенный гол — удар для любой команды. И нужно быть к этому готовыми. А мы долго восстанавливались от гола, временами возвращались и снова проваливались.

Надо понимать, что у нас молодая команда, которая еще и приехала на новый стадион. Сигурдссон, Ахметов и Обляков, например, мало проводили матчей на таком высоком уровне. И объективно не могут быть стабильными», – сказал белорусский специалист.

Московский клуб опустился на третью строчку в группе G, пропустив вперед «Рому» и «Реал».