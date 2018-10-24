Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гончаренко – о разгроме в Риме: «Нет большого разочарования. Молодая команда приобретает опыт»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Ромы» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «У меня нет большого разочарования сегодняшней игрой. Наша молодая команда приобретает хороший опыт, мы стали сильнее физически и тактически. Почерпнули новую информацию, которую собираемся использовать в следующих играх. «Рома» играла хорошо, мы играли хорошо моментами.

    Надломились ли психологически после первого гола? Доля правды в этом есть. Даже не психология.

    Просто пропущенный гол — удар для любой команды. И нужно быть к этому готовыми. А мы долго восстанавливались от гола, временами возвращались и снова проваливались.

    Надо понимать, что у нас молодая команда, которая еще и приехала на новый стадион. Сигурдссон, Ахметов и Обляков, например, мало проводили матчей на таком высоком уровне. И объективно не могут быть стабильными», – сказал белорусский специалист.

    Московский клуб опустился на третью строчку в группе G, пропустив вперед «Рому» и «Реал».

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 октября 2018, 09:29

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 октября 2018, 07:48

      Ожидаемо. Но в Москве надо ромулов побеждать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 24 октября 2018, 05:56

      ничего страшного

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 24 октября 2018, 05:44

      У тренера разочарований нет, а у болел как?
      По моему мы все одинаковые, хотелось бы результативных атак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 октября 2018, 04:49

      зато реал подкинули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 24 октября 2018, 02:26

      В этом проигрыше нет ничего зазорного, выйграли у реала попали в историю клуба, проиграли роме - это нормально, просто рома сейчас более качественный механизм и продукт, чем реал обескровленный уходом роналдо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > БуРЖуЙ 24 октября 2018, 07:13

      Не спорю, что не надо преувеличивать, но и не надо говорить что ЦСКА той победы не был достоин. На данном этапе надо забыть про это. В конце сезона вспомним кого и как обыгрывали. А сейчас сосредоточиться и идти дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да и как тренер я г-но, добавила Ганчаренка...

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 24 октября 2018, 09:39

      Вот ублюдок на рисовался, никак его не сотрешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 октября 2018, 01:22

      ga

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11