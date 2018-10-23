Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Реала» переночевали на базе перед матчем Лиги чемпионов по решению Лопетеги

    В 22:00 по московскому времени «Реал» примет «Викторию» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Согласно AS, игроки сливочных ночевали на клубной базе. Главный тренер Хулен Лопетеги вернул обычай, которой практиковал экс-тренер Зинедин Зидан.

    Вчера «Бомбардир» со ссылкой на COPE сообщал о том, что сегодняшний матч может стать для Лопетеги последним в мадридском клубе. В случае, если «Реал» не победит, ко встрече с «Барселоной» (28-го октября) команду будет готовить Антонио Конте.

    За событиями матча на «Сантьяго Бернабеу» можно будет следить здесь.

    Напомним, «Реал» – соперник московского ЦСКА по группе G. Команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде против «Ромы». В 22:00 «Бомбардир» начнет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 октября 2018, 21:32

      Подееееем скоро играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:03

      В Москве хорошо погуляли,и будя...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11