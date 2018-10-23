Игроки «Реала» переночевали на базе перед матчем Лиги чемпионов по решению Лопетеги

В 22:00 по московскому времени «Реал» примет «Викторию» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Согласно AS, игроки сливочных ночевали на клубной базе. Главный тренер Хулен Лопетеги вернул обычай, которой практиковал экс-тренер Зинедин Зидан.

Вчера «Бомбардир» со ссылкой на COPE сообщал о том, что сегодняшний матч может стать для Лопетеги последним в мадридском клубе. В случае, если «Реал» не победит, ко встрече с «Барселоной» (28-го октября) команду будет готовить Антонио Конте.

За событиями матча на «Сантьяго Бернабеу» можно будет следить здесь.

Напомним, «Реал» – соперник московского ЦСКА по группе G. Команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде против «Ромы». В 22:00 «Бомбардир» начнет текстовую онлайн-трансляцию.