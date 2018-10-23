COPE: если «Реал» не обыграет «Викторию», к Класико команду будет готовить Конте

Твиттер-аккаунт испанской аналитической передачи El Pardizado de COPE рассказал о положении Хулена Лопетеги в «Реале».

Сообщается, что тренер может лишиться должности в случае, если сливочные не обыграют «Викторию» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Реакцией на негативный результат станет замена Лопетеги на экс-главного тренера сборной Италии, «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте. Итальянец будет готовить команду к матчу 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», который состоится 10-го октября.

Лопетеги возглавил мадридский клуб в июне по ходу ЧМ-2018, автоматически разорвав соглашение со сборной Испании. «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры и идет третьим в группе G Лиги чемпионов.

Команда не побеждает на протяжении пяти матчей, четыре из которых проиграны.