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    COPE: если «Реал» не обыграет «Викторию», к Класико команду будет готовить Конте

    Твиттер-аккаунт испанской аналитической передачи El Pardizado de COPE рассказал о положении Хулена Лопетеги в «Реале».

    Сообщается, что тренер может лишиться должности в случае, если сливочные не обыграют «Викторию» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Реакцией на негативный результат станет замена Лопетеги на экс-главного тренера сборной Италии, «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте. Итальянец будет готовить команду к матчу 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», который состоится 10-го октября.

    Лопетеги возглавил мадридский клуб в июне по ходу ЧМ-2018, автоматически разорвав соглашение со сборной Испании. «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры и идет третьим в группе G Лиги чемпионов.

    Команда не побеждает на протяжении пяти матчей, четыре из которых проиграны.

    Источник: Twitter

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    23.10.2018 01:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 10:36

      10 октября? 23 октября на дворе, вы что там делаете, люди?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 23 октября 2018, 05:49

      Карреру в Реал

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 октября 2018, 02:37

      Прощаем 3)

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