Вице-президент «Спартака»: «Рад, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй. Их присутствие в команде должно оживить игру»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что рад возвращению в основной состав команды защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

В середине сентября экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов от тренировок, переведя их в дубль. В понедельник, 22 октября, московский клуб уволил итальянского специалиста. Сегодня Ещенко и Глушаков вернулись к тренировкам с основой «Спартака».

«Все мысли сейчас – о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру.

Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», – написал Измайлов в телеграме.

Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится в четверг, 25 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»