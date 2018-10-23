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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вице-президент «Спартака»: «Рад, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй. Их присутствие в команде должно оживить игру»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что рад возвращению в основной состав команды защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

    В середине сентября экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов от тренировок, переведя их в дубль. В понедельник, 22 октября, московский клуб уволил итальянского специалиста. Сегодня Ещенко и Глушаков вернулись к тренировкам с основой «Спартака».

    «Все мысли сейчас – о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру.

    Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», – написал Измайлов в телеграме.

    Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится в четверг, 25 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Телеграм Наиля Измайлова

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    23.10.2018 13:30
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 23:20

      Зря Измайлов это сказал.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 20:13

      Он много учился получая разные профессии и работал при этом вышибалой в баре. Может это уже приобретённый иммунитет у него, вышибать ?... Алекперов, Федуны, Измайлов и иже с ними ещё те спецы в футболе...

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 23 октября 2018, 20:08

      господин измайлов они и вас сплавят,найдут способ,рано радоваться.

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 23 октября 2018, 19:54

      Я думаю что если фанаты пошлют Глушитель на хер из команды он зассыт и замолкает!!!! Что и надо сделать, а ещё во дворе шакалам рожу набивали, по крайней мере в моё советское детство!!!!

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 октября 2018, 19:24

      Ну вот и мозговой центр этой операции и высказался! Конечно он рад. Всё получилось и жизнь продолжается!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 18:40

      Главный творец отставки Карреры, оставляет душераздирающие посты в телеграмме и пишет как он рад, что в команду вернулись те, кто его же стараниями баламутил воду в коллективе.
      Прям точь в точь как сказка о лисе и волке, где битый, не битого везёт.Лицемерная тварь.

      13
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 октября 2018, 18:18

      Каррера просил Луана, Измайлов привёз Рошу.
      Каррера убирал членов ОПГ "Ромашка" в дубль, а главарь-то был всегда в руководстве.
      Хотел Каррера, что бы его команда играла не хуже Ливерпуля, но некоторым этого не нужно, главное что бы лучше Тульского Арсенала.

      13
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 23 октября 2018, 17:35

      Чему ты радуешься? Что следующие 15 лет просто бабло будешь пилить со своими прихлебателями-гомосеками?

      -3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2018, 17:05

      Гори в аду, п..дрила! Рад он видите ли, п..дорас.

      12
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 23 октября 2018, 17:04

      И Комбарова следом за ним

      1
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