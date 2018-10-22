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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ещенко: «Спасибо за все, Массимо. Удачи в дальнейшем!»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на новость об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.

    «Спасибо за все Массимо... Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем!» – написал футболист в инстаграме.

    Итальянец покинул московский клуб после двух лет работы. За время в должности он выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    И.о. главного тренера стал Рауль Рианчо. Сегодня он провел первую тренировку с командой.

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    Публикация от text (@eshchenko.andrey)

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    Источник: Instagram

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    22.10.2018 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 09:48

      Плохо ты ценил взаимоотношения с Каррерой.

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