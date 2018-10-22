Ещенко: «Спасибо за все, Массимо. Удачи в дальнейшем!»

Плохо ты ценил взаимоотношения с Каррерой.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на новость об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.
«Спасибо за все Массимо... Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем!» – написал футболист в инстаграме.
Итальянец покинул московский клуб после двух лет работы. За время в должности он выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.
И.о. главного тренера стал Рауль Рианчо. Сегодня он провел первую тренировку с командой.
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