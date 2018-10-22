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    Джано – Каррере: «Спасибо за все»

    Полузащитник «Спартака» Джано обратился к экс-главному тренеру Массимо Каррере после отставки итальянца.

    «Спасибо за все», – подписал грузин общую фотографию в инстаграм.

    Новость об увольнении Карреры появилась сегодня. Специалист покинул клуб после двух лет работы, в рамках которой выиграл с красно-белыми чемпионата России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Обязанности исполняющего обязанности главного тренера принял Рауль Рианчо.

    Ранее Карреру поблагодарил хавбек московского клуба Александр Самедов.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: Instagram

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    22.10.2018 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 октября 2018, 21:58

      Чё на прежнею должность не перевели его?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 21:32

      Это надо было делать на поле опытным игрокам, а не мутить воду в коллективе, а остальным сплотиться вокруг тренера и вытаскивать матчи. Теперь не скоро будете говорить спасибо следующему тренеру...

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