Джано – Каррере: «Спасибо за все»

Полузащитник «Спартака» Джано обратился к экс-главному тренеру Массимо Каррере после отставки итальянца.

«Спасибо за все», – подписал грузин общую фотографию в инстаграм.

Новость об увольнении Карреры появилась сегодня. Специалист покинул клуб после двух лет работы, в рамках которой выиграл с красно-белыми чемпионата России-2016/17 и Суперкубок-2017.

Обязанности исполняющего обязанности главного тренера принял Рауль Рианчо.

Ранее Карреру поблагодарил хавбек московского клуба Александр Самедов.

Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами