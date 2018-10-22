Джано – Каррере: «Спасибо за все»

Чё на прежнею должность не перевели его?
Полузащитник «Спартака» Джано обратился к экс-главному тренеру Массимо Каррере после отставки итальянца.
«Спасибо за все», – подписал грузин общую фотографию в инстаграм.
Новость об увольнении Карреры появилась сегодня. Специалист покинул клуб после двух лет работы, в рамках которой выиграл с красно-белыми чемпионата России-2016/17 и Суперкубок-2017.
Обязанности исполняющего обязанности главного тренера принял Рауль Рианчо.
Ранее Карреру поблагодарил хавбек московского клуба Александр Самедов.
Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами