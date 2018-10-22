Зобнин, Джикия, Боккетти и Рассказов поблагодарили Карреру

Жаль! Спартак , который нравился ( болельщику другой команды)- прекратил своё существование !
Футболисты «Спартака» через инстаграм-аккаунты отреагировали на новость об отставке главного тренера Массимо Карреры.
«Спасибо за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы с Вами!» – написал полузащитник Роман Зобнин.
«Никогда не забуду этот день, спасибо Вам за все! Ещe увидимся...» — слова защитника Георгия Джикии.
«Спасибо за все, Мистер! Удачи в будущем!» — написал игрок обороны Сальваторе Боккетти.
«Спасибо Вам, Мистер, за всe! Удачи вам», – сообщил защитник Николай Рассказов.
Пресс-служба московского клуба объявила об отставке сегодня. Обязанности исполняющего обязанности главного тренера принял Рауль Рианчо.
Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами