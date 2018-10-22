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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зобнин, Джикия, Боккетти и Рассказов поблагодарили Карреру

    Футболисты «Спартака» через инстаграм-аккаунты отреагировали на новость об отставке главного тренера Массимо Карреры.

    «Спасибо за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы с Вами!» – написал полузащитник Роман Зобнин.

    «Никогда не забуду этот день, спасибо Вам за все! Ещe увидимся...» — слова защитника Георгия Джикии.

    «Спасибо за все, Мистер! Удачи в будущем!» — написал игрок обороны Сальваторе Боккетти.

    «Спасибо Вам, Мистер, за всe! Удачи вам», – сообщил защитник Николай Рассказов.

    Пресс-служба московского клуба объявила об отставке сегодня. Обязанности исполняющего обязанности главного тренера принял Рауль Рианчо.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: Instagram

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    22.10.2018 21:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 22 октября 2018, 23:01

      Жаль! Спартак , который нравился ( болельщику другой команды)- прекратил своё существование !

      1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 22 октября 2018, 22:49

      Это те, кто не согласился участвовать в сливе. Я так понимаю...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > sergeIKAZ 25 октября 2018, 23:09

      Прежде чем минусовать, сначала прочти.Может ума прибавится.
      Массимо реально сливали.

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 22 октября 2018, 22:27

      а Глушаков? не благодарил?

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