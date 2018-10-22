Каррера уволен из «Спартака». Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера

Совет директоров «Спартака» уволил Массимо Карреру с должности главного тренера.

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными — ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», – говорится в заявлении клуба.

54-летний итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством Карреры столичный клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.