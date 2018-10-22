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    Какой вы футболист?

    Каррера уволен из «Спартака». Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера

    Совет директоров «Спартака» уволил Массимо Карреру с должности главного тренера.

    «Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

    Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными — ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

    ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», – говорится в заявлении клуба.

    54-летний итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством Карреры столичный клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.10.2018 10:57
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    Комментарии250
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 23 октября 2018, 08:25

      Хм....Очень своеобразная благодарность клуба... Поступили с ним, уж извините, прямо-таки по-свински....

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 23 октября 2018, 08:17

      Руководство гниль!!!!!!!!!!!!! Продали лидера, взамен ничего .Каррера СПАСИБО!

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 23 октября 2018, 07:40

      Ребят, на самом деле уже привыкнуть должны, с времен как у руля встал Федун, 2 сезона для тренера Спартака это хороший расклад считай, больше только у Валеры. Лучше на верху пирамиды поминяли бы что-то, а не тренеров и дикторов выгоняли

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 23 октября 2018, 07:35

      рианчо нам не нужен

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 октября 2018, 07:09

      Каррера - великий тренер, сделал Спартак чемпионом и победителей не судят...!!!

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 23 октября 2018, 07:09

      Федуна конечно тоже понять можно, он и спонсоры тратят миллионы, а результата нет. Очень жалко, что такой хороший тренер покидает команду, мало помню тренеров, которые брали все на себя, а не спихивали на судей, луну, погоду, критические дни. Массимо останется в истории Спартака и в красно-белом сердце многих болейщиков! Удачи Массимо

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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 23 октября 2018, 07:07

      Только у меня такое ощущения, что до боли стыдно перед Каррерой за решение руководства Спартака? Просто нет слов! Когда есть конфликт между отдельными игроками и тренером, руководство клуба всегда должен быть на стороне тренера! ВСЕГДА!

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 23 октября 2018, 04:03

      Очень жаль, что именно так закончилось его "приключение" в России... Считаю большой потерей не только для Спартака, но и для всего РФПЛ-уход такого яркого специалиста!!!

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      Рейтинг: +36

      AEerr 23 октября 2018, 03:36

      интересно!

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 октября 2018, 02:26

      Ну вот ,- всегда у срамеров так..., нет у тэрнеров долгосрочного карт-бланша, потому комманаду и колбасит. Каррера принёс чемпионство , нельзя было его так быстро увольнять. Найдут ли лучшего ,- это ещё вопрос...

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