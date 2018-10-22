Леоненко: «Рианчо – пустышка, как и Ребров»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказал мнение по поводу назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе «Динамо» и национальной украинской команды. С начала этого сезона он был помощником Массимо Карреры в «Спартаке», который сегодня был отправлен в отставку.

«Слава богу, с Рианчо не работал. Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, «Спартаку» он может и подойти. «Спартак» же типа как «Барселона» играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба. Я-то помню нормальный «Спартак», а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с «Динамо» чемпионат, потому что из-за всех этих событий киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который… Не буду говорить это нехорошее слово. Он был в «Рубине», еще где-то. И везде были провалы.

«Динамо» как играло? Бей вперед и беги – чисто олени. «Спартак», который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо и.о., то, наверное, надолго не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Второй тренер так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, орал. Зачем в команде второй главный тренер? А если он как главный, то должен нести ответственность вместе с главным. Но его оставили. За полтора месяца до зимы может начудить. Я ему прозвище дал – Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда сделает из себя первого.

Вопрос еще и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не того, что хотим. Смогут нынешние игроки «Спартака» играть в тот футбол, который хочет Рианчо? Не уверен. В сборной Украины вот не смогли, как хочет Шевченко, играть в контроль мяча. Там контроль только между защитниками и вратарем. Еще хорошо, что Марлос там как-то разбавил сборную за счет техники.

А в «Спартаке» есть такие игроки как Адриано. Мне сказали, что он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий. Голы в касание – очень тяжелые, ага», – сказал Леоненко.