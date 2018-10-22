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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Леоненко: «Рианчо – пустышка, как и Ребров»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказал мнение по поводу назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

    Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе «Динамо» и национальной украинской команды. С начала этого сезона он был помощником Массимо Карреры в «Спартаке», который сегодня был отправлен в отставку.

    «Слава богу, с Рианчо не работал. Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, «Спартаку» он может и подойти. «Спартак» же типа как «Барселона» играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба. Я-то помню нормальный «Спартак», а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с «Динамо» чемпионат, потому что из-за всех этих событий киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который… Не буду говорить это нехорошее слово. Он был в «Рубине», еще где-то. И везде были провалы.

    «Динамо» как играло? Бей вперед и беги – чисто олени. «Спартак», который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо и.о., то, наверное, надолго не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Второй тренер так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, орал. Зачем в команде второй главный тренер? А если он как главный, то должен нести ответственность вместе с главным. Но его оставили. За полтора месяца до зимы может начудить. Я ему прозвище дал – Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда сделает из себя первого.

    Вопрос еще и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не того, что хотим. Смогут нынешние игроки «Спартака» играть в тот футбол, который хочет Рианчо? Не уверен. В сборной Украины вот не смогли, как хочет Шевченко, играть в контроль мяча. Там контроль только между защитниками и вратарем. Еще хорошо, что Марлос там как-то разбавил сборную за счет техники.

    А в «Спартаке» есть такие игроки как Адриано. Мне сказали, что он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий. Голы в касание – очень тяжелые, ага», – сказал Леоненко.

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2018, 22:20

      " Картина маслом"....****

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 октября 2018, 18:04

      Не похож Рианчо на пустышку.
      На кидалу - да. На пустышку - нет.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 октября 2018, 17:00

      Вроде бы и не работал с Рианчо, а знает о нем больше ЦРУ! И погоняло дал!!

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 17:00

      «В «Спартаке» нет команды. Ситуацию мог бы изменить Бесков«, – сказал Авен.
      ----------------------------------
      Я ему прозвище дал – Полубесков.

      Совпадения? Не думаю.))))

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 16:39

      Не знаю какое у него сейчас отношение к фашистскому руководству на Украине, но игрок он был хороший, особенно под стиль Лобановского.

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 22 октября 2018, 16:36

      "«Слава богу, с Рианчо не работал. Пустышка, как и Сергей Ребров."

      И тут же:

      "Хотя, «Спартаку» он может и подойти. «Спартак» же типа как «Барселона» играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба."


      Сам себе противоречит.
      Спортсмен, хрен ли... ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 16:35

      Нормально начал - Слава богу, с Рианчо не работал.))
      Видимо в хохляндии до сих пор, вкус продукта определяют по его цвету, а о красоте судят по рассказам видевших ее на картинках. Бывает, если ума нет.

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      Рейтинг: +451

      Illars 22 октября 2018, 16:31

      каких только долбойобов не увидишь на бомбардире

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 16:15

      этот укропиньо вообще кто?

      -2
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      Рейтинг: +49

      utyf17 > piligrim1986 22 октября 2018, 19:24

      ОН тюменец, в прошлом классный центрфорвард, сейчас толковый эксперт на ТВ.

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