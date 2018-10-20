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    Чорлука получил травму в матче с «Ростовом»

    «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» – 2:1.

    Защитник чемпионов России Вердан Чорлука на 81-й минуте встречи был заменен на Михаила Лысова. Покидая поле, 32-летний хорват держался за заднюю поверхность бедра.

    Пресс-служба «Локомотива» не прокомментировала ситуацию.

    Благодаря победе команда Юрия Семина набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. У «Спартака» и «Ростова» такое же количество пунктов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    Чорлука пополнил состав «Локомотива» в июле 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро. Помимо чемпионства России, в составе железнодоржников он дважды выиграл Кубок страны (2015 и 2017).

    После ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии заняла второе место, Чорлука завершил 12-летнюю международную карьеру.

    Источник: Бомбардир

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    20.10.2018 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 октября 2018, 08:15

      Если та же хрень, что у Дзагоева на ЧМ, то недели на три. Выздоравливай!

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