Чорлука получил травму в матче с «Ростовом»

«Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» – 2:1.

Защитник чемпионов России Вердан Чорлука на 81-й минуте встречи был заменен на Михаила Лысова. Покидая поле, 32-летний хорват держался за заднюю поверхность бедра.

Пресс-служба «Локомотива» не прокомментировала ситуацию.

Благодаря победе команда Юрия Семина набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. У «Спартака» и «Ростова» такое же количество пунктов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Чорлука пополнил состав «Локомотива» в июле 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро. Помимо чемпионства России, в составе железнодоржников он дважды выиграл Кубок страны (2015 и 2017).

После ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии заняла второе место, Чорлука завершил 12-летнюю международную карьеру.