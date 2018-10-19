Семин: «У меня нет пятерых игроков, но я не жалуюсь»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о кадровой ситуации в московском клубе.

«Я никогда не жалуюсь, поправьте это слово, говорю конкретности. Нет четырех игроков, но я же не жалуюсь. Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс теперь нет Чорлуки, уже пять игроков, но я не жалуюсь.

Сейчас у нас 13 дней, должны провести пять матчей, я опять не жалуюсь. Считаю, что это ненормально», – сказал Семин.