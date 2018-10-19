Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семин: «У меня нет пятерых игроков, но я не жалуюсь»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ рассказал о кадровой ситуации в московском клубе.

    «Я никогда не жалуюсь, поправьте это слово, говорю конкретности. Нет четырех игроков, но я же не жалуюсь. Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс теперь нет Чорлуки, уже пять игроков, но я не жалуюсь.

    Сейчас у нас 13 дней, должны провести пять матчей, я опять не жалуюсь. Считаю, что это ненормально», – сказал Семин.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      Juic 20 октября 2018, 14:17

      Подход профессионала. Но вообще ужас - почти всё нападение, ключевые защитники...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 20 октября 2018, 08:03

      Коломейцева, вообще Палыч забыл( а он не плохо выручал....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 20 октября 2018, 00:08

      Не жалуется потому, что выиграли.Послушаем после поражения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 19 октября 2018, 23:35

      Палыч никогда не жалуется, Палыч всегда констатирует факт, сегодня - травмированные, с Конями - судейство и т.д.!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11