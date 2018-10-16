Чалов забил 11 мячей в 11-ти играх. Его дубль не помог молодежке выйти на Евро-2019

Молодежная сборная России уступила сверстникам из Австрии в заключительном туре квалификации к Евро-2019 – 2:3.

Дублем в составе команды Евгения Бушманова отметился нападающий Федор Чалов.

Общее количество голов Чалова в последних 11-ти матчах составило 11. Среди мячей 20-летнего форварда ЦСКА – хет-трик в ворота «Урала» (4:0, 6-й тур РПЛ), победный гол в с пенальти в игре с «Оренбургом» (1:0, 9-й тур).

Напомним, молодежной сборной России не удалось выйти на чемпионат Европы.