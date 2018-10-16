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    Чалов забил 11 мячей в 11-ти играх. Его дубль не помог молодежке выйти на Евро-2019

    Молодежная сборная России уступила сверстникам из Австрии в заключительном туре квалификации к Евро-2019 – 2:3.

    Дублем в составе команды Евгения Бушманова отметился нападающий Федор Чалов.

    Общее количество голов Чалова в последних 11-ти матчах составило 11. Среди мячей 20-летнего форварда ЦСКА – хет-трик в ворота «Урала» (4:0, 6-й тур РПЛ), победный гол в с пенальти в игре с «Оренбургом» (1:0, 9-й тур).

    Напомним, молодежной сборной России не удалось выйти на чемпионат Европы.

    Источник: Бомбардир

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    16.10.2018 21:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 17 октября 2018, 08:06

      Бушманов, в отличие от Черчесова, не угадал с составом, оставляя Чалова в нескольких матчах в запасе. А ведь молодежка интересная и очень перспективная была!

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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 17 октября 2018, 07:22

      Как всегда не хватило чуть. Обидно, симпатичная команда.

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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 16 октября 2018, 21:46

      Вот если играл Чалов во всех играх молодежки вышли бы из группы наши! Минимум два матча пропустил, когда ни в молодежку не вызвали, ни во взрослую команду. Тренерам молодежки привет!

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