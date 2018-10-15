Кириченко: «Чувствуется, Головин многовато пропустил. Ему надо больше рисковать»

Бывший нападающий сборной России, а ныне – тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал оценку действиям полузащитника «Монако» Александра Головина в матчах с Турцией (2:0) и Швецией (0:0) в Лиге наций.

– Чувствуется, парень многовато пропустил. Он неплохо двигается, выполняет огромный объем работы, но в атаке часто выбирает неверные решения.

Вообще ему надо больше рисковать. В первом матче были ситуации, когда Головин мог сыграть острее. Например, ворваться в свободную зону, из хорошей позиции пробить по воротам. Он же вместо этого куда-то на фланг смещался.

Мне кажется, Саше нужно действовать смелее, агрессивнее, не бояться брать игру на себя. Мы знаем, он это умеет.

– Черчесов в концовке матча с Турцией ему напихал.

– По делу! Головин в том эпизоде не разобрался. Находясь в офсайде, зачем-то коснулся мяча. Если б не трогал – Черышев убежал бы один на один с вратарем. Вот Черчесов и высказал претензии. Я его понимаю – игроку к таким моментам на поле нужно подходить с холодной головой