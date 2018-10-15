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    Какой вы футболист?

    Кириченко: «Чувствуется, Головин многовато пропустил. Ему надо больше рисковать»

    Бывший нападающий сборной России, а ныне – тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал оценку действиям полузащитника «Монако» Александра Головина в матчах с Турцией (2:0) и Швецией (0:0) в Лиге наций.

    – Чувствуется, парень многовато пропустил. Он неплохо двигается, выполняет огромный объем работы, но в атаке часто выбирает неверные решения.

    Вообще ему надо больше рисковать. В первом матче были ситуации, когда Головин мог сыграть острее. Например, ворваться в свободную зону, из хорошей позиции пробить по воротам. Он же вместо этого куда-то на фланг смещался.

    Мне кажется, Саше нужно действовать смелее, агрессивнее, не бояться брать игру на себя. Мы знаем, он это умеет.

    – Черчесов в концовке матча с Турцией ему напихал.

    – По делу! Головин в том эпизоде не разобрался. Находясь в офсайде, зачем-то коснулся мяча. Если б не трогал – Черышев убежал бы один на один с вратарем. Вот Черчесов и высказал претензии. Я его понимаю – игроку к таким моментам на поле нужно подходить с холодной головой

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 15:19

      Пока Головин не достиг своего уровня. Конечно травма и ее последующее восстановление не проходит бесследно. Да и кризис в Монако не прибавляет настроения. Как бы то ни было ,удачи Александру.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 10:39

      Можно потерять форму, физические кондиции из травм, болезни и отсутствия игровой практики, но игровое мышление должно присутствовать всегда. Пока Саня себя не находит, может на него психологически давит, то что перешёл в "Монако", а там команда сыпется, нет игры, результата и сменили тренера.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 октября 2018, 10:09

      Всё-таки Головин не показывает то, что от него ждут............Может со временем мастерство его будет расти........

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