«Челси» за 50 миллионов может купить Пентека. Поляк провел за «Дженоа» восемь матчей и забил в каждом из них

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек может перейти в «Челси». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

На 23-летнего поляка также претендуют «Ювентус», «Барселона», «Интер», «Арсенал», «Рома», «Бавария» и «Наполи».

Пентек перешел в итальянский клуб летом 2018 года. За это время он провел за «Дженоа» восемь матчей и в каждом из них забил (всего – 13 голов).

Запомните этого поляка. Он станет звездой