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    Какой вы футболист?

    «Челси» за 50 миллионов может купить Пентека. Поляк провел за «Дженоа» восемь матчей и забил в каждом из них

    Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек может перейти в «Челси». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

    На 23-летнего поляка также претендуют «Ювентус», «Барселона», «Интер», «Арсенал», «Рома», «Бавария» и «Наполи».

    Пентек перешел в итальянский клуб летом 2018 года. За это время он провел за «Дженоа» восемь матчей и в каждом из них забил (всего – 13 голов).

    Запомните этого поляка. Он станет звездой

    Источник: Football Italia

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    14.10.2018 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 октября 2018, 11:24

      При чем брать надо зимой, ну или по крайней мере договориться об его переходе летом, чтобы он прошел полноценный тренировочный сбор с командой, от начала и до конца.
      Надо показать Азару, что ему уходить не стоит

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