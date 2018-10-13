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    Какой вы футболист?

    Победа над Швейцарией – 17-я из 19-ти возможных для бельгийцев при Мартинесе

    Встреча 3-го тура Лиги наций БельгияШвейцария завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Оба гола в составе бронзовых призеров ЧМ-2018 забил нападающий Ромелу Лукаку.

    Победа стала для бельгийцев 17-й под руководством Роберто Мартинеса. Всего испанский специалист руководил командой в 19-ти играх. Остальные две завершились ничьей и поражением.

    Бельгийцы возглавляют группу 2 лиги А с шестью очками, опережая швейцарцев на три балла, исландцы пунктов не набрали.

    Мартинес возглавил «красных дьяволов» в августе 2016-го года, четыре месяца после увольнения из «Эвертона».

    С начала работы по июль 2018-го ассистентом Мартинеса был экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри. Вчера, 12-го октября, издание L'Equipe сообщило о том, что 41-летний специалист подписал трехлетний контракт с «Монако».

    Источник: Twitter

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    13.10.2018 00:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:03

      Сейчас сборная Бельгии одна из сильнейших в Европе.

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 октября 2018, 01:36

      Потрясающие результаты.

      1
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