Победа над Швейцарией – 17-я из 19-ти возможных для бельгийцев при Мартинесе

Встреча 3-го тура Лиги наций Бельгия – Швейцария завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Оба гола в составе бронзовых призеров ЧМ-2018 забил нападающий Ромелу Лукаку.

Победа стала для бельгийцев 17-й под руководством Роберто Мартинеса. Всего испанский специалист руководил командой в 19-ти играх. Остальные две завершились ничьей и поражением.

Бельгийцы возглавляют группу 2 лиги А с шестью очками, опережая швейцарцев на три балла, исландцы пунктов не набрали.

Мартинес возглавил «красных дьяволов» в августе 2016-го года, четыре месяца после увольнения из «Эвертона».

С начала работы по июль 2018-го ассистентом Мартинеса был экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри. Вчера, 12-го октября, издание L'Equipe сообщило о том, что 41-летний специалист подписал трехлетний контракт с «Монако».