Италия не может победить в пяти домашних матчах подряд впервые с 1925 года

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Украины и Италии. Игра, которая проходила в Генуе, завершилась со счетом 1:1.

Безвыигрышная домашняя серия четырехкратных чемпионов мира составила уже пять матчей. Последний раз итальянцы не побеждали пять домашних игр подряд с марта 1923 по январь 1925 года.

Ранее итальянцы с таким же счетом сыграли в Лиге наций с Польшей (7 сентября) и в товарищеской встрече с Голландией (4 июня). В отборочном матче чемпионата мира-2018 против Швеции зафиксирована безголевая ничья – 0:0 (13 ноября 2017), позже они сыграли вничью в отборе ЧМ с Македонией – 1:1 (6 октября 2017).

В победном товарищеском матче с Саудовской Аравией (2:1) Италия была номинальным хозяином, но встреча состоялась в швейцарском Санкт-Галлене.