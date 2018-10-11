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    Какой вы футболист?

    Италия не может победить в пяти домашних матчах подряд впервые с 1925 года

    Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Украины и Италии. Игра, которая проходила в Генуе, завершилась со счетом 1:1.

    Безвыигрышная домашняя серия четырехкратных чемпионов мира составила уже пять матчей. Последний раз итальянцы не побеждали пять домашних игр подряд с марта 1923 по январь 1925 года.

    Ранее итальянцы с таким же счетом сыграли в Лиге наций с Польшей (7 сентября) и в товарищеской встрече с Голландией (4 июня). В отборочном матче чемпионата мира-2018 против Швеции зафиксирована безголевая ничья – 0:0 (13 ноября 2017), позже они сыграли вничью в отборе ЧМ с Македонией – 1:1 (6 октября 2017).

    В победном товарищеском матче с Саудовской Аравией (2:1) Италия была номинальным хозяином, но встреча состоялась в швейцарском Санкт-Галлене.

    Источник: Бомбардир

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    11.10.2018 06:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:56

      Вполне возможно что переход в Ювентус Роналду как то повлияет на уровень итальянского футбола.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 08:24

      Не только в "Зените", но и в Италии видно нет забивных нападающих и не купить...

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 октября 2018, 07:20

      Гоните тренеришку в шею и все у вас наладится...

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 октября 2018, 07:18

      это манчини виноват

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 11 октября 2018, 06:44

      С Манчини ещё не один антирекорд у Италии впереди.но что хотели,то и получили.очень печально.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 11 октября 2018, 06:19

      Под руководством физрука Манчини, Италия только ещё больше деградирует.

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