Малахов обсуждает инцидент с Мамаевым и Кокориным в передаче «Прямой эфир» с Павлюченко в гостях

В данные минуты на телеканале «Россия 1» идет выпуск передачи «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым.

Тема программы – скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Один из приглашенных гостей передачи – бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

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