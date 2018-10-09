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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Малахов обсуждает инцидент с Мамаевым и Кокориным в передаче «Прямой эфир» с Павлюченко в гостях

    В данные минуты на телеканале «Россия 1» идет выпуск передачи «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым.

    Тема программы – скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    Один из приглашенных гостей передачи – бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

    По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    Источник: Бомбардир

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    09.10.2018 18:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:15

      Как всегда на этой передаче шуму было много.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 октября 2018, 10:16

      Куда ж без Малахова! Всё время удивлялся тому, как Андрюшка попал в "элиту" шоу бизнеса......человек не имеет ни каких талантов!!!! За счёт чего, вернее за счёт КОГО???

      1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 10 октября 2018, 00:23

      визгливая, болтливая крыса дорвалась до горячей темки.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 20:01

      Малахов - это продажная шкура.

      4
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 октября 2018, 18:43

      прям дом-2

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      Рейтинг: +918

      shikari__ 9 октября 2018, 18:37

      ну а кто бы сомневался.

      4
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 9 октября 2018, 18:36

      На лесоповал........

      2
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      Рейтинг: +2280

      kvm 9 октября 2018, 18:36

      малахов: - первый!

      1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > kvm 9 октября 2018, 18:38

      малахов: - первый! + Россия 1!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 18:32

      нахер мне ваш петух малахов..я тут с друзьями обговорил и они все за что чтоб кокошу нахер послать...но мы то кузьмичи кто нас послушает.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > 3a zenit 9 октября 2018, 18:37

      Много дел, которые попадают на федералку к Малахову, заканчиваются как раз по закону, хоть в этом от ТВ польза

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Skull_Boy 9 октября 2018, 18:45

      возможно я не спорю,но может они могут гасить волну понимаешь?

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > 3a zenit 9 октября 2018, 19:01

      Да не загасят, уже везде говорят, шелкал телик на каждом канале уже трындят и если верить уже СК шуршит

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Skull_Boy 9 октября 2018, 19:15

      ну да там пиз до с контракты расторгнуты(а я думал что я д о л б а её б)

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