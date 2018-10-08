Черышев не нашел рейс из Испании и присоединится к сборной России вечером

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускает тренировку сборной России в Новогорске.

Игрок не смог найти подходящий рейс в Россию из Испании. Футболист прилетит вечером.

Напомним, команда Станислава Черчесова начала подготовку к матчам Лиги наций против команд Швеции и Турции. Первый состоится 11-го октября в Калининграде, второй – 14-го в Сочи.

27-летний хавбек выступает за «летучих мышей» на правах сезонной аренды, полноценный контракт у россиянина с «Вильярреалом». В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в семи играх всех турниров на клубном уровне.