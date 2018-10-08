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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Азмун возобновил карьеру в сборной Ирана спустя четыре месяца

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун отправился на сборы национальной команды Ирана. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

    23-летний форвард возобновил международную карьеру. Напомним, после чемпионата мира Азмун объявил об уходе из сборной из-за здоровья матери и критики со стороны болельщиков за выступление на групповом этапе.

    Команда Карлуша Кейруша заняла третье место в группе B с четырьмя очками. Сборные Испании и Португалии вышли в следующий раунд с пятью баллами.

    Иранцы проведут товарищеские матчи с командой Боливии. Встреча состоится 16-го октября.

    В текущем клубном сезоне Азмун забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11-ти встречах всех турниров.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.10.2018 16:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 19:35

      Он сейчас демонстрирует игру и его вновь пригласили в ряды национальной сборной.

      5
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 октября 2018, 19:23

      Чиновники не должны лезть в спорт.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 октября 2018, 19:04

      Неплохо!

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 октября 2018, 18:59

      Искренне симпатизирую этому игроку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 18:52

      Все когда то возвращается на "круги своя".

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 октября 2018, 16:40

      Зачем тогда говорить что завершает карьеру в сборной??? Нужно было сказать, что приостанавливает.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 октября 2018, 16:21

      Азмун теперь себя может почувствовать хоть чуть-чуть Месси, а если серьёзно в 23 года это как то глупо завершать карьеру в сборной тем более если ты считаешься большим талантом в своей стране .

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 8 октября 2018, 16:18

      Ну если у вас 2,5 месяца это пол-года, тогда я испанский лётчик!!!

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 октября 2018, 16:15

      Хоть критикуй,хоть не критикуй,а он у них лучший в нападении и перспективный...Предсказуемо,поди сами и попросили вернуться...

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