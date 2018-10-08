Азмун возобновил карьеру в сборной Ирана спустя четыре месяца

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун отправился на сборы национальной команды Ирана. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

23-летний форвард возобновил международную карьеру. Напомним, после чемпионата мира Азмун объявил об уходе из сборной из-за здоровья матери и критики со стороны болельщиков за выступление на групповом этапе.

Команда Карлуша Кейруша заняла третье место в группе B с четырьмя очками. Сборные Испании и Португалии вышли в следующий раунд с пятью баллами.

Иранцы проведут товарищеские матчи с командой Боливии. Встреча состоится 16-го октября.

В текущем клубном сезоне Азмун забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11-ти встречах всех турниров.