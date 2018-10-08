Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке номинантов на «Золотой мяч»

Издание France Football объявило вторую пятерку кандидатов на получение «Золотого мяча-2018».

В список вошли:

1. Тибо Куртуа, вратарь «Реала» и сборной Бельгии;

2. Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса» и португальской сборной;

3. Хавбек команды Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне;

4. Роберто Фирмино, форвард «Ливерпуля» и сборной Бразилии;

5. Защитник «Атлетико» и уругвайской сборной Диего Годин.

Ожидается, что до конца дня станут известны все 30 претендентов на награду. Информация о первой пятерке доступна по ссылке.