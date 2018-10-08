Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке номинантов на «Золотой мяч»

А где первая пятёрка?
Месси, Модрич, Мбаппе, Гризман, Саллах...
Издание France Football объявило вторую пятерку кандидатов на получение «Золотого мяча-2018».
В список вошли:
1. Тибо Куртуа, вратарь «Реала» и сборной Бельгии;
2. Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса» и португальской сборной;
3. Хавбек команды Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне;
4. Роберто Фирмино, форвард «Ливерпуля» и сборной Бразилии;
5. Защитник «Атлетико» и уругвайской сборной Диего Годин.
Ожидается, что до конца дня станут известны все 30 претендентов на награду. Информация о первой пятерке доступна по ссылке.