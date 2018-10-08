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    Какой вы футболист?

    Роналду, Де Брюйне и Фирмино – во второй пятерке номинантов на «Золотой мяч»

    Издание France Football объявило вторую пятерку кандидатов на получение «Золотого мяча-2018».

    В список вошли:

    1. Тибо Куртуа, вратарь «Реала» и сборной Бельгии;

    2. Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса» и португальской сборной;

    3. Хавбек команды Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне;

    4. Роберто Фирмино, форвард «Ливерпуля» и сборной Бразилии;

    5. Защитник «Атлетико» и уругвайской сборной Диего Годин.

    Ожидается, что до конца дня станут известны все 30 претендентов на награду. Информация о первой пятерке доступна по ссылке.

    Источник: Francefootball

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    08.10.2018 13:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 9 октября 2018, 07:39

      А где первая пятёрка?
      Месси, Модрич, Мбаппе, Гризман, Саллах...

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:31

      Как ни крути ,из этой пятерки лучший Роналду.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 октября 2018, 14:53

      куртуа что тут делает? хахахааха ! остальные круты все ! знаете мое отношение к кристине но тут он однозначно.

      1
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > dinar7777dinar 10 октября 2018, 12:32

      Он вообще то лучший вратарь чемпионата мира и планеты на данный момент а также бронзовый призер мондиаля

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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dart Veider 10 октября 2018, 15:12

      ахаххахахахаха ! месси ему все очко разорвал ! кроме как бронзовый призер ЗА СЧЕТ ОТЛИЧНОЙ КОМАНДЫ ! да какой он лучший вратарь мира? так дали ему ))))) убогая награда ! ДЕ ХЕА В РАЗЫ СИЛЬНЕЕ ВРАТАРЬ !

      -1
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > dinar7777dinar 11 октября 2018, 15:06

      Де Хеа твой обосрался как в лиге чемпионов так и на чемпионате мира

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 октября 2018, 13:49

      и в этой пятерке нет главных претендентов

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 8 октября 2018, 13:38

      Да ладно, неужели Гризли или все таки Модричу дадут

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 октября 2018, 13:29

      Золотой мяч это не дерьмище фифа игрок года, где дают на волне хайпа...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > кузнецов артем 8 октября 2018, 13:46

      На волне хайпа ? Зато хоть адекватно оценивают за один год , а не по популярности игрока в целом. Были сезоны когда Роналду с Месси и в тройку могли не войти по игре ... Но они самые самые , и в этом году хоть и не заслуживают золотой мяч , в очередной раз кто-то из них его получит

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > К.Серж.А 8 октября 2018, 14:07

      Были такие сезоны когда Месси могли не дать как раз таки это происходило когда фифа вручала, их оценивают не за текущий год, а за прошлый сезон.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > кузнецов артем 8 октября 2018, 15:46

      В Золотом мяче меньше объективности ... Например в этом году его не дадут Модричу или кому то еще , как не дали когда то и Рибери , Иньесте , и уж тем более Снайдеру ... Пока Роналду и Месси в строю ,они продолжат разыгрывать между собой золотой мяч ...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > К.Серж.А 8 октября 2018, 19:25

      Открой википедию и посмотри кому в те года давали и кто...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > кузнецов артем 10 октября 2018, 10:05

      Ну хорошо в те года был золотой мяч от Фифы , но в Золотом мяче как то изменений нету ни с Уефа ни France Football , и что то мне подсказывает , что и в этом году изменений не намечает... Но рад буду ошибиться

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