Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит»: «Игроки отправились на матчи сборных. Тренировки возобновятся в четверг»

    «Зенит» объявил об отъезде десяти футболистов в национальные сборные.

    Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба и Антон Заболотный получили вызов в сборную России. Команда Станислава Черчесова встретится со шведами и турками в рамках Лиги наций.

    Леандро Паредес вызван в аргентинскую сборную, Роберт Мак – в команду Словакии, Луиш Нету — в сборную Португалии, Миха Мевля – в сборную Словении.

    «Игроки, которые не вызваны в сборные, возобновят тренировки в четверг (11-го октября – прим. «Бомбардира»), – сообщил официальный сайт петербургского клуба.

    Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:1) и продолжила лидерство в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 18:46

      Вроде с Шалькой играть хотели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 8 октября 2018, 15:37

      пол команды без отдыха пашут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 8 октября 2018, 14:24

      Лунева и Ерохина, во всяком случае в первой игре, нужно поберечь, т.к. усугубление полученных травм ни сборной, ни клубу ничего хорошего не принесет, тем более что их есть кем заменить в сборной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > baden69 8 октября 2018, 20:14

      Не факт, что у них что-то серьёзнее ушибов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11