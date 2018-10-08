«Зенит»: «Игроки отправились на матчи сборных. Тренировки возобновятся в четверг»

«Зенит» объявил об отъезде десяти футболистов в национальные сборные.

Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба и Антон Заболотный получили вызов в сборную России. Команда Станислава Черчесова встретится со шведами и турками в рамках Лиги наций.

Леандро Паредес вызван в аргентинскую сборную, Роберт Мак – в команду Словакии, Луиш Нету — в сборную Португалии, Миха Мевля – в сборную Словении.

«Игроки, которые не вызваны в сборные, возобновят тренировки в четверг (11-го октября – прим. «Бомбардира»), – сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:1) и продолжила лидерство в турнирной таблице.