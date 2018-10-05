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    Каррера – болельщикам: «Спасибо всем за вашу поддержку»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

    «Спасибо всем за вашу поддержку», – написал Каррера в инстаграме.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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    Источник: Instagram

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    05.10.2018 09:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:16

      Поддержка была ощутима на протяжении всего матча.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:05

      Главное Массимо продолжай придерживаться своего курса и не обращай внимания на явных отщепенцев и перебежчиков.Пусть беснуются.Спартак на правильном пути.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 октября 2018, 14:20

      Теперь мы знаем сколько у Спартака настоящих болельщиков,пол-стадиона не набралось.

      -2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 5 октября 2018, 11:53

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      и вам слова благодарности будем прощаться работы немеренно

      -4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > За Спартак с1974 5 октября 2018, 14:23

      Каррера показал ,что он не безнадёжен.Теперь ему точно дадут шанс до зимы,если сумеет закрепить ту игру что прорезалась вчера.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > За Спартак с1974 5 октября 2018, 18:57

      Переходи за цска болеть или за Рот Фронт.Или за Арарат.Нервы сохранишь или думать наконец то научишься.

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 > Мары 6 октября 2018, 10:47

      Из-за таких тупых горлопанов как ты , ничего вообще ничего не понимающих в футболе и возникают ненужные прения . Вся футбольная Россия стебётся по не компетентности кареры. от комментаторов до всех кто сам играл и играет. И только теле горлопаны , видя экстрасенса инфантильного в дорогом костюмчике и таких же очках, начинает гнать муру . Ты же чудак смотришь телетрансляции и даже там показыают , как раньше карере Пилипчук объяснял , что происходит , теперь другой советник поясняет такому же тупому как ты. А может ты и не тупой , а провокатор от цска или динамо, вот им сейчас хорошо , когда Спартаку плохо.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > За Спартак с1974 6 октября 2018, 12:39

      Я вот правда не знаю тебя в детстве на пол башкой роняли или ты такой дебил по жизни.Как тренер впервые за много лет сделал клуб чемпионом, тебя всё устраивало, как возникли трудности, начал караул орать.Ты всё таки определись.
      А теперь по существу мой "умный" оппонент.Я бы мог назвать тебе как минимум несколько фамилий, но так как ты не вхож в раздевалку красно белых, они тебе как человеку не сведущему, хоть и "разбирающемуся в футболе", ни чего не скажут.Хотя надеюсь хоть одну фамилию ты выучишь.Измайлов.Имя Наиль.Если ты у нас во всём разбираешься, то хотя бы должен знать кто у нас в команде занимается селекцией.То есть по простому спортивный директор.И тогда не удивишься, что Наиль Измайлов уже давно претендует на эту свободную от занятости должность, помимо вице президенства и коммерческого директора .Уж очень ему понравилось как этим процессом в своё время руководил Карпин. Единолично.И бонусы от этого руководства тоже складывал не куда нибудь, а в свой карман.
      С появлением же Массимо, шансы на подобную должность у Измайлова упали до нуля.Оттого и появились Пилипчуки, Егоровы и многие другие.Оттого и волна в прессе пошла, причём за долго до больших проблем в клубе.Даже не волна, а травля.И кстати, чтобы отрезвить твою дурную башку.Инициатором перехода в Спартак Фернандо и Адриано в чемпионский год был Каррера.Сейчас Жиго и алжирец тоже Каррера. Кстати он же был против кандидатуры Роши, взятого на флажке.Это к тому что Массимо ни в чём не разбирается.
      И да.На будущее.Мы с тобой ещё с соккера знакомы.Правда знал ты меня под другим именем и ником.Но это не важно.Важно другое.Именно в таких ситуациях познаётся человек.Он либо имеет стержень, либо безвольная тряпка.Ты к сожалению тест не прошёл.А в проблемах внутри команды и их причинах думаю разберёшься сам.Надеюсь всё масло из масло приёмника ещё не вытекло.

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 5 октября 2018, 10:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Спасибо,Каррера за такой Спартак!" - говорят все,кто за него не болеет

      -4
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