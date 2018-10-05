Каррера – болельщикам: «Спасибо всем за вашу поддержку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Спасибо всем за вашу поддержку», – написал Каррера в инстаграме.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.