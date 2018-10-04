Классон, Мамаев и Промес – в стартовых составах «Краснодара» и «Севильи»

Нагнёт " Севилья" сегодня нашего быка за рога или наш бык боднёт рогами в одно место, будем посмотреть...
Известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч групповой стадии Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев, Вандерсон, Каборе.
«Севилья»: Вацлик, Кьяер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито, Меса, Промес, Муриэль.
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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