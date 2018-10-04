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    Классон, Мамаев и Промес – в стартовых составах «Краснодара» и «Севильи»

    Известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч групповой стадии Лиги Европы.

    «Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев, Вандерсон, Каборе.

    «Севилья»: Вацлик, Кьяер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито, Меса, Промес, Муриэль.

    Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.10.2018 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:26

      Нагнёт " Севилья" сегодня нашего быка за рога или наш бык боднёт рогами в одно место, будем посмотреть...

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 4 октября 2018, 21:50

      Вперед БЫКИ!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 октября 2018, 21:37

      Я думал сегодня Промес перешёл в Краснодар

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